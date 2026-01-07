Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৭ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৭ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Jan 07, 2026 4:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল রাশিফল। ৭ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল। দেখে নিন আজ বুধবার এই চার রাশির ভাগ্যফল। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে আজ এই চার রাশির কেমন কাটতে চলেছে?

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের রাশিফল রইল।
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের রাশিফল রইল।

    মেষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি স্বাভাবিক দিন হবে। প্রেমে পড়া ব্যক্তিরা তাদের সঙ্গীর সাথে ভালো সময় কাটাবেন। আপনার স্ত্রী কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি পেতে পারেন। আপনার সন্তানের ক্যারিয়ার সম্পর্কে পরামর্শ চাইতে পারেন। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করবে। আপনার চাহিদা পূরণের জন্য আপনি কেনাকাটার পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনি সরকারি প্রকল্পগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে উপকৃত হবেন।সহজে কারোর কথায় কান দিতে যাবেন না।

    বৃষ

    আজ, আপনি কিছু নতুন কাজের সুযোগের মুখোমুখি হবেন, যা আপনার কাজকে আনন্দময় করে তুলবে। আপনার দায়িত্ব আপনাকে ভয় পাবে না এবং দৃঢ়তার সাথে সেগুলি মোকাবেলা করবে। যদি কোনও সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে আপনার কঠোর পরিশ্রম থেকে পিছপা হবেন না। সরকারি প্রকল্পগুলি থেকে আপনি সম্পূর্ণরূপে উপকৃত হবেন। আপনার অপ্রয়োজনীয় জটিলতা এড়িয়ে চলা উচিত। আপনি একটি নতুন বাড়ি কেনার এবং ঋণের জন্য আবেদন করার কথা বিবেচনা করতে পারেন, যা আপনি সহজেই পেতে পারেন।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য সময়মতো আপনার কাজ সম্পন্ন করার দিন হবে। আপনার মৃদু কথাবার্তা আপনাকে সম্মানিত করবে এবং আপনি নিজের কাজে মনোযোগ দেবেন, যা উপকারী হবে। আপনার মৃদু কথাবার্তা আপনার সাথে থাকবে। ব্যবসায়, আপনার পণ্যের মানের দিকে আপনাকে গভীর মনোযোগ দিতে হবে, কারণ এটি আপনার ভাবমূর্তির উপর প্রভাব ফেলবে। আপনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কারও সাথে ভাগ করে নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। কোনও বিরোধীর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়িয়ে চলুন।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার কাজের উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত হবে। আপনার ফিটনেসের দিকে কিছুটা মনোযোগ দিন। যদি আপনার কোনও লেনদেন থাকে, তবে সম্পূর্ণ ডকুমেন্টেশন সহ এটি করা সবচেয়ে ভালো হবে। আইনি বিষয়ে তাড়াহুড়ো করলে সমস্যা হতে পারে। আপনি সরকারি প্রকল্পে বড় বিনিয়োগের পরিকল্পনা করতে পারেন, যা আপনার জন্য উপকারী হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope Aries To Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৭ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes