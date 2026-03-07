Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা? ৭ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Mar 07, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ৭ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল কী বলছে, রইল জ্যোতিষ। আজকের রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের রাশিফল।
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের রাশিফল।

    মেষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগের মিশ্রণ নিয়ে আসবে। কাজের চাপ বাড়তে পারে এবং মনে হতে পারে যে আজই প্রতিটি দায়িত্ব সম্পন্ন করতে হবে। তাছাড়া, কিছু বিরোধী আপনার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। তবে চিন্তা করবেন না; আপনার নিষ্ঠা এবং পরিকল্পনা আপনার ঢাল হবে। আপনি যদি আপনার কাজগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে করেন, তাহলে সাফল্য নিশ্চিত। ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি আপনার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, যা আপনার মনে ভারসাম্য আনবে। অভাবী কাউকে সাহায্য করে আপনি আধ্যাত্মিক তৃপ্তি পাবেন।

    বৃষ

    আজ আপনার জীবনে আনন্দের এক মৃদু ঢেউ বয়ে আনবে। পরিবারে নতুন অতিথির আগমনের খবর পরিবেশে আনন্দ বয়ে আনতে পারে। সমাজে আপনার ভালো কাজের কথা আলোচনা হবে এবং আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। তবে, অতীতের একটি ভুল আপনাকে মনে করিয়ে দেবে যে অভিজ্ঞতাই সবচেয়ে বড় শিক্ষক। আপনি আপনার অসমাপ্ত কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করবেন। গাড়ি চালানোর সময় সাবধান থাকুন এবং কারও গাড়ি ধার করা এড়িয়ে চলুন। আপনার জীবনযাত্রা এবং জীবনযাত্রার অভ্যাস উন্নত হবে, যা আপনার আত্মবিশ্বাসকেও বাড়িয়ে তুলবে।

    মিথুন

    আজকের দিনটি ইতিবাচক শক্তিতে ভরপুর হবে। আপনি ঊর্ধ্বতনদের আশীর্বাদ পেতে থাকবেন এবং যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তারা একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন। যদি আপনি কোনও প্রিয় জিনিস হারিয়ে ফেলেন, তবে সম্ভবত আপনি এটি খুঁজে পাবেন। আপনি কাজে ব্যস্ত থাকবেন, তবে আপনি আপনার পরিবারের জন্য সময় বের করবেন এবং তাদের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করবেন। এই ভারসাম্য আপনাকে সত্যিকারের সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে।

    কর্কট

    আজ, আপনার ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদা উভয়ই শক্তিশালী হবে। আপনার সামাজিক ভাবমূর্তি উন্নত হবে, তবে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নতুন ব্যবসা শুরু করা এড়িয়ে চলুন। আপনি যদি কোনও সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগের কথা ভাবছেন, তবে এটি লাভজনক হতে পারে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্তের ফলে পরে অনুশোচনা হতে পারে, তাই প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সাবধানে চিন্তা করুন। আপনি যদি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তবে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা কম। আপনার বাবার স্বাস্থ্যের সামান্য অবনতি আপনার উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলতে পারে, তাই তার বিশেষ যত্ন নিন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা? ৭ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes