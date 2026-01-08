Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
মেষ, বৃষ,মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। বৃহস্পতিবার ৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, অর্থের দিক থেকে ভাগ্যফল। গ্রহ, ক্ষত্রের অবস্থানের ভিত্তিতে এই চার রাশির রাশিফল রইল জ্যোতিষমতে।
মেষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য সংগ্রামে ভরা হবে। আপনার ব্যবসায়িক কারিগরি সমস্যাগুলি আপনার কাজকে থামিয়ে দিতে পারে, যা আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে পারে। যদি আপনি কোনও ভ্রমণের পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে এটি কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত করুন, কারণ সেখানে আপনার অবশ্যই অসুবিধার মুখোমুখি হতে হবে। আপনি যদি আপনার স্ত্রীর কাছে কোনও প্রতিশ্রুতি দেন, তবে সময়মতো তা পূরণ করার চেষ্টা করুন, অন্যথায় তারা বিরক্ত হতে পারে। আপনি আপনার অগ্রগতির ক্ষেত্রে অগ্রগতি করবেন।
বৃষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ দিন হবে। আপনার বাড়িতে একটি শুভ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে পারে, যার ফলে পরিবারের সদস্যদের অবিরাম ভিড় থাকবে। আপনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতেও গভীরভাবে নিমগ্ন থাকবেন। আপনি কোথাও বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন, তবে আপনার কোনও ভুল পুনরাবৃত্তি করা এড়াতে হবে, অন্যথায় কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের কাছ থেকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারেন।
মিথুন
আজকের দিনটি আপনার জন্য ধৈর্য এবং সংযমের সাথে কাজ করার দিন হবে। যদি কোনও ব্যবসায়িক সমস্যা আপনাকে দীর্ঘদিন ধরে বিরক্ত করে চলেছে, তাহলে আপনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করতে চাইতে পারেন। আপনি আপনার সন্তানকে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন পথ দেখাবেন, যা তাদের ভবিষ্যতের কাজগুলি সম্পন্ন করা সহজ করে তুলবে। যদি আপনি কারও কাছ থেকে টাকা ধার করে থাকেন, তাহলে আপনি তা ফেরত চাইতে পারেন। আপনার বাবার সাথেও চিন্তাভাবনা করে কথা বলা উচিত।
কর্কট
আজকের দিনটি আপনার জন্য চ্যালেঞ্জে ভরা থাকবে। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতাও উন্নত হবে। আপনি একটি নতুন প্রকল্প শুরু করতে পারেন। আপনার বয়স্কদের স্বাস্থ্যের প্রতি আপনাকে গভীর মনোযোগ দিতে হবে, তবে কিছু বিরোধী থাকবে যারা আপনার কাজকে নষ্ট করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। আপনি যদি কারও কাছ থেকে টাকা ধার করে থাকেন, তাহলে তারা তা ফেরত চাইতে পারে। আজ আপনার কিছু ব্যয়ের মুখোমুখি হতে হবে যা আপনাকে সাবধানে পরিচালনা করতে হবে, অন্যথায় আপনার আর্থিক পরিস্থিতি বিপন্ন হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )