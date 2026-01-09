Edit Profile
    Daily Horoscope Aries to Cancer: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কারা লাকি? ৯ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Jan 09, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    শুক্রবার ৯ জানুয়ারি ২০২৬ সালে মেষ,বৃষ, মিথুন, কর্কট রাশির রাশিফল দেখে নিন। আজ ভোরেই দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্য কী রয়েছে দেখে নিন।

    ৯ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল
    মেষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য শুভ হবে। অপরিচিতদের উপর বিশ্বাস করা এড়িয়ে চলা উচিত, এবং যদি পরিবারের কোনও সদস্য দীর্ঘদিন ধরে বিরক্ত থাকেন, তাহলে তাদের শান্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। পরিবারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, যার ফলে ব্যস্ততা তৈরি হতে পারে। কারও তত্ত্বাবধানে কোনও কাজ ছেড়ে দিলে আপনার সমস্যা বাড়তে পারে। আপনি আপনার দৈনন্দিন রুটিন উন্নত করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকবেন। যদি আপনি কারও কাছ থেকে টাকা ধার করে থাকেন, তাহলে আপনি তা পরিশোধ করতে পারেন।

    বৃষ

    আজ আপনার একটু সতর্ক থাকা উচিত, কারণ আপনার কিছু সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গাড়ি ভাড়া করে গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলুন, কারণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে এবং দূরবর্তী পরিবারের কোনও সদস্য আপনাকে মিস করতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং আপনার দক্ষতা উন্নত হবে। আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন, কারণ পরে আপনি অনুশোচনা করবেন।

    মিথুন

    আজ, আপনার কিছু বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা করার সুযোগ হবে, এবং আপনার সন্তানরা কোনও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে, যার জন্য আপনি অনুতপ্ত হবেন। আপনার যেকোনো আইনি বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, এবং আপনি পরিবারের কোনও বয়স্ক ব্যক্তির সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। অন্যদের উপর আপনার দায়িত্ব চাপানো এড়িয়ে চলুন। আপনি আপনার কাজ নিয়ে বেশ খুশি হবেন, যা কিছু সম্মানের দিকেও নিয়ে যেতে পারে।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য মিশ্র ফলাফল বয়ে আনবে। আপনার ক্ষমতা মূল্যায়ন করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে, কারণ আপনার চারপাশের লোকেদের উপর বিশ্বাস করা উচিত নয়। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। কাজের সাথে সম্পর্কিত উদ্দেশ্যে আপনি প্রায়শই ভ্রমণ করবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

