    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে!

    Published on: Apr 01, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন। ১ এপ্রিল ২০২৬ বুধবার মাসের প্রথম দিন কেমন কাটবে এই চার রাশির, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির প্রেম থেকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা থেকে অর্থ, এই সমস্ত দিক থেকে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফল রইল।
    সিংহ

    আজ আপনাদের কথাবার্তা এবং আচরণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। আপনারা আপনাদের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে কিছুটা চিন্তিত হতে পারেন, কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার সময় এটা নয়; বরং, ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে। আপনারা আপনাদের ব্যবসায় কিছু পরিবর্তন আনবেন, যা ধীরে ধীরে ইতিবাচক ফল দেবে। পড়াশোনা এবং কাজে মনোযোগ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধুদের সমর্থন আপনাদের শক্তি জোগাবে, কিন্তু কাছের কারো কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভাবনাও রয়েছে, তাই তাদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন।

    কন্যা

    আজ কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সামাজিক উন্নতির দিন, তবে এটি একটি সতর্কবার্তাও দিচ্ছে। আপনি এমন কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন যেখানে অতীতের কোনো ভুল সামনে চলে আসতে পারে। তাই, সতর্কতা ও বিবেচনার সাথে এগিয়ে যান। আপনার চারপাশের মানুষদের চেনা অত্যন্ত জরুরি, কারণ সবাই আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী নন। ব্যবসায়িক ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। আজ আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে কিছু গোপন করলে সমস্যা হতে পারে, তাই স্বচ্ছতা বজায় রাখুন।

    তুলা

    তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি সুযোগও নিয়ে আসবে। নতুন মানুষের সাথে পরিচয় আপনার জন্য উপকারী হতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনি বিনিয়োগের কথা ভেবে থাকেন। যারা শেয়ার বাজারের সাথে জড়িত, তাদের জন্য সময়টি অনুকূল। তবে, কোনো একটি প্রকল্পে ভুলত্রুটি ঘটতে পারে, যা কিছুটা হতাশার কারণ হবে। আপনার বাবার পরামর্শ উপেক্ষা করা ব্যয়বহুল প্রমাণিত হতে পারে। সম্পত্তি বা আইনি বিষয় নিয়ে কোনো বিবাদ দেখা দিলে, খোলাখুলিভাবে কথা বলুন, কারণ চুপ থাকলে সমস্যাটি আরও বাড়তে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

