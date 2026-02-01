Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ১ জানুয়ারি ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে রবিবার ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। আজকের রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য।
সিংহ
আজকের দিনটি আপনার জন্য চিন্তাভাবনা এবং চিন্তাভাবনা করার দিন হবে। আপনার কোনও নতুন উদ্যোগ নেওয়া এড়ানো উচিত। আপনার আগে থেকেই লোকদের চিহ্নিত করা উচিত, যাতে আপনি আপনার কাজের জন্য অন্য কারও উপর নির্ভরশীল না হন। চাকরি পরিবর্তনের জন্য আজকের দিনটি শুভ হবে এবং আপনি আপনার অর্থ সঞ্চয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করতে পারেন। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন।
কন্যা
আজকের দিনটি আপনার জন্য অন্যদের তুলনায় ভালো হবে। আপনার কাজের মাধ্যমে আপনি নতুন স্বীকৃতি পাবেন এবং এমনকি কিছু নতুন বন্ধুও তৈরি করতে পারেন। আপনি আপনার ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী হবেন এবং আপনি কঠোর পরিশ্রম করবেন। দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত যেকোনো সরকারি কাজ সম্পন্ন হতে পারে, তবে পরিবারের কোনও সদস্যের দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা আপনাকে সতর্ক রাখবে।
তুলা
আজ, আপনার কাজের ব্যাপারে অসাবধান হওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। আপনার অলসতার কারণে, আপনি আগামীকাল পর্যন্ত কাজ স্থগিত রাখতে পারেন, যা পরে সমস্যার সৃষ্টি করবে। আপনি আপনার স্ত্রীকে কেনাকাটা করতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন, তবে আপনার আয় অনুযায়ী ব্যয় করুন। আপনি যদি কোনও সম্পত্তি কিনতে বা বিক্রি করার পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে আপনি প্রতারিত হতে পারেন। অপরিচিতদের বিশ্বাস করা এড়িয়ে চলা উচিত।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি আপনার জন্য অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার দিন হবে। আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে মজা করে কিছুটা সময় কাটাবেন, তবে রাজনীতিতে কর্মরত ব্যক্তিরা অবশ্যই কিছু সমস্যার মুখোমুখি হবেন, তবে তাদের এখনও সাহসের সাথে তাদের মুখোমুখি হতে হবে। আপনি যদি কাউকে টাকা ধার দেন, তাহলে আপনি তা ফেরত পেতে পারেন এবং আপনি তা বিনিয়োগ করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে আপনার আর্থিক অবস্থানকে শক্তিশালী করবে। আপনি আপনার উত্তেজনার স্তরে পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )