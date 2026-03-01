Edit Profile
    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১ মার্চ ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    Published on: Mar 01, 2026 6:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ রবিবার কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ১ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আজ কী রয়েছে। রবিবার এই ১২ রাশির রাশিফল দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রবিবার দিনটি কেমন কাটবে?
    সিংহ

    আজকের দিনটি ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে, তবে কর্মক্ষেত্রে সামান্য ঝগড়া হতে পারে, তাই সংযম বজায় রাখুন। আপনার সন্তানদের কাছে করা প্রতিশ্রুতি পূরণ করা অপরিহার্য হবে এবং আপনার বাবা আপনাকে একটি নতুন দায়িত্ব প্রদান করতে পারেন। বাড়িতে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা পূজা সম্ভব, যা একটি পবিত্র এবং উচ্ছ্বসিত পরিবেশ তৈরি করবে। আপনার চারপাশের লোকদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করার আগে সতর্ক থাকুন, কারণ কেউ আপনার স্বার্থের ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। আর্থিক সমস্যা কিছু উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

    কন্যা

    আজ আপনি কোনও সুখবরের ঝাপটায় পড়তে পারেন। আপনার ব্যবসায়ে করা পরিবর্তনগুলি ইতিবাচক ফলাফল দেবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। আপনার বসের সাথে দূরত্বের অবসান ঘটবে এবং আপনার সম্পর্কের উন্নতি হবে। আপনার বাড়ির সাজসজ্জার জন্য কেনাকাটা করার ইচ্ছা হতে পারে, যা আপনার পরিবেশকে আরও সুন্দর করে তুলবে। আটকে থাকা কোনও অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, আবেগের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন, কারণ কোনও তাড়াহুড়ো সিদ্ধান্ত কিছু লোককে বিরক্ত করতে পারে।

    তুলা

    আজ, আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা উচিত। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং এগিয়ে যাওয়া আপনার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হবে। অযাচিত পরামর্শ দেওয়া এড়িয়ে চলুন এবং আপনার চারপাশের লোকদের উপর নজর রাখুন। ভ্রমণের সময়, আপনার মূল্যবান জিনিসপত্রগুলি সুরক্ষিত রাখুন। কোনও ভাই বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাহায্য যেকোনো আর্থিক সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারে, যা আপনার মেজাজকে শান্ত করবে।

    বৃশ্চিক

    আজ, আপনি অগ্রগতির দিকে দৃঢ় পদক্ষেপ নেবেন। পরিবারের প্রবীণদের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালে আপনার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। সম্পত্তি বা পরিবারের মধ্যে বিভাজন নিয়ে আলোচনা হতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। চলমান যেকোনো উদ্বেগ আপনাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন করে তুলতে পারে। আপনি আপনার সন্তানদের পড়াশোনার জন্য বিদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যা তাদের ভবিষ্যতের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

