    Daily Horoscope: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের দিন কেমন কাটবে? ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।

    Published on: Feb 10, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ মঙ্গলবার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আজ কী রয়েছে। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে আপনার ভাগ্যে আজ কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    দেখে নিন আজকের দৈনিক রাশিফল।
    সিংহ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি অনুকূল দিন হবে। আপনি যদি আপনার সহকর্মীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেন, তাহলে ভবিষ্যতে তারা আপনার জন্য উল্লেখযোগ্য সুবিধা বয়ে আনবে। আপনি যদি আপনার ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন, তাহলে আপনার আর্থিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে শক্তিশালী হবে। আপনি যদি আজ নতুন কিছু শুরু করতে চান, তাহলে এটি একটি শুভ দিন। আপনি তা করতে পারেন। আপনার কাজে সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্ত্রীর সহায়তায়, আপনি আজ কোনও প্রকল্প সম্পন্ন করতে সফল হবেন।

    কন্যা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হতে চলেছে। মুলতুবি থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য আপনি আপনার কাছের কারো সাহায্য নিতে পারেন। আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে ধর্মীয় ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনি বন্ধুদের সাথে কিছু সময় কাটাবেন এবং বন্ধুর জন্মদিনের পার্টি উপভোগ করবেন। আপনি আপনার চাচাতো ভাইয়ের সাথে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন, যিনি আপনাকে সঠিক পরামর্শ দেবেন। আপনি আজ সাহিত্য পড়া এবং লেখার প্রতি আগ্রহী হবেন এবং এমনকি আপনি কারও মাধ্যমে একটি সাহিত্যিক বইও পেতে পারেন।

    তুলা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হতে চলেছে। আপনার ব্যবসায় আপনার লাভ দ্বিগুণ হবে এবং আপনার পরিবারের চাহিদা পূরণে সফল হবেন। আপনি আপনার গুরুজনদের কাছ থেকে আশীর্বাদ পাবেন, যার ফলে আপনার কাজে অগ্রগতি হবে এবং আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আজ বাড়িতে সুসংবাদ আসার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনার বিবাহিত জীবন সুখের হবে। আপনি আয়ের নতুন উৎস খুঁজে পাবেন, যার সুবিধা গ্রহণ করে আপনি ভালো পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারেন। আপনার সন্তানরা খেলাধুলা এবং পড়াশোনা উভয় ক্ষেত্রেই দক্ষতা অর্জন করবে।

    বৃশ্চিক

    আজকের দিনটি আপনার জন্য লাভজনক হতে চলেছে। আপনি আপনার ব্যবসায় কিছু পরিবর্তন আনতে পারেন, যা শীঘ্রই ইতিবাচক সাড়া পাবে। আপনার শৈশবের বন্ধুর সাথে দেখা হবে, যা পুরানো স্মৃতিগুলিকে সতেজ করবে। আপনি কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন, যা আপনার হৃদয়ের বোঝা কমিয়ে দেবে। আপনার পরিবারে শান্তি ও সুখের পরিবেশ বিরাজ করবে। এই রাশির অধীনে জন্মগ্রহণকারী লেখকরাও এমন একটি গল্প লেখার কথা বিবেচনা করতে পারেন যা ভবিষ্যতে সমাদৃত হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

