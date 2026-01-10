Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের আজ কেমন কাটবে? ১০ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের ১০ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Jan 10, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১০ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যে স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই চার রাশির মধ্যে আজ লাকি কারা? রইল রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্য।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    সিংহ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হতে চলেছে। অফিসে রাজনীতি আপনার বিরুদ্ধে হতে পারে, তাই আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে এবং সম্পূর্ণ সততার সাথে আপনার কাজগুলি সম্পাদন করতে হবে। যদি আপনি কোনও ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তাহলে আগে থেকেই আপনার বাবা-মায়ের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি আপনার জন্য কিছুটা উদ্বেগের কারণ হবে এবং ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে। আপনার বিবাহিত জীবন সুখী হবে।

    কন্যা

    আজ, আপনার কিছু খরচের সম্মুখীন হতে হবে, যা আপনাকে বাধ্যতামূলকভাবে বহন করতে হবে, এমনকি যদি আপনি তা করতে না চান। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা উন্নত হবে এবং আপনি আপনার ভাইবোনদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত দীর্ঘস্থায়ী যেকোনো বিরোধের সমাধান হবে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন। আপনার বসের পরামর্শের প্রতি মনোযোগ দিন; তবেই আপনার পদোন্নতি হবে।

    তুলা

    আজ, আপনার কাজে ধৈর্য এবং সংযম বজায় রাখা প্রয়োজন। আপনার মনে কিছু বিভ্রান্তি থাকবে। যদি আপনাকে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে তা সম্পর্কে অসাবধান হবেন না। যেকোনো প্রতিশ্রুতি সাবধানে করুন, কারণ ভবিষ্যতে তা পূরণ করতে আপনার অসুবিধা হতে পারে। আপনি ঈশ্বরের প্রতি গভীরভাবে নিবেদিত থাকবেন এবং এমনকি কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজনও করতে পারেন। আপনাকে কিছু লোকের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

    বৃশ্চিক

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন, তবে আর্থিক বিষয়ে আপনাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যারা চাকরির সন্ধানে ব্যস্ত তারাও আরও ভালো পদ পাবেন। আপনি ভালো খাবার এবং পানীয় উপভোগ করবেন এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। আপনার শক্তি সঠিক কার্যকলাপে নিয়োজিত করা উচিত।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal Leo To Scorpio: সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের আজ কেমন কাটবে? ১০ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes