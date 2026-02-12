Edit Profile
    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: Feb 12, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আজ এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে? আজ ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহে বিশেষ দিন ‘আলিঙ্গন দিবস’। এমন প্রেমের দিনে, আপনার গোটা দিন কেমন কাটবে? রইল জ্যোতিষমত।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফল

    সিংহ

    আজ, আপনার কথাবার্তায় ভদ্রতা আপনাকে সম্মানিত করবে, তাই কারও সাথে কথা বলার আগে আপনাকে সাবধানে চিন্তা করতে হবে। আপনি উন্নতির পথে এগিয়ে যাবেন। আপনার ঋণ পরিশোধের জন্য আপনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবেন। পরিবারের সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ থাকবেন, তবে আপনি লোক দেখানোর মাধ্যমে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন। আপনার কোনও বন্ধুর সাথে কোনও সরকারি কাজ সম্পর্কে কথা বলতে হবে, কারণ এটি সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    কন্যা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি স্বাভাবিক দিন হবে। যদি কোনও সম্পত্তির চুক্তি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকে, তবে তা চূড়ান্ত হতে পারে। আপনি সুস্বাদু খাবার উপভোগ করবেন, যা আপনার এবং আপনার স্ত্রীর মধ্যে প্রেমকে আরও গভীর করবে। আপনি যদি ভ্রমণে যান, তাহলে আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নিতে ভুলবেন না। আপনার তাড়াহুড়ো স্বভাবের কারণে আপনি ভুল করতে পারেন, যার জন্য আপনার মনোযোগের প্রয়োজন হবে।

    তুলা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন হবে। পরিবারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি একটু চিন্তিত হতে পারেন। আপনি তাদের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করাতে চাইতে পারেন। যদি আপনি কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ পান, তাহলে সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে যান। আপনার বাড়িতে অতিথির আগমন একটি মনোরম পরিবেশ বয়ে আনবে।

    বৃশ্চিক

    আজকের দিনটি আপনার ধৈর্য এবং সংযম বজায় রাখার দিন হবে। যেকোনো বিষয়ে খুব বেশি তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন। আপনি নিজের জন্য কিছু কেনাকাটা করতে পারেন, তবে আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, আপনি সম্পত্তি অর্জন করতে পারেন। আপনার আয় আগের চেয়ে ভালো হবে, যা আপনাকে সুখী করবে। আপনি বন্ধুদের সাথে একটি পার্টির পরিকল্পনা করতে পারেন, যার জন্য উল্লেখযোগ্য ব্যয় হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

