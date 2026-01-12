Edit Profile
    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Jan 12, 2026 5:01 AM IST
    By Sayani Rana
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১০ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যে স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই চার রাশির মধ্যে আজ লাকি কারা? রইল রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্য।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ রাশি

    আজকের দিনটি আপনার আরাম-আয়েশ বৃদ্ধি করবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মরতদের জন্য দিনটি শুভ হবে। আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার তর্ক হতে পারে। আপনার কোনও ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগে জড়িত হওয়া এড়ানো উচিত। যদি আপনি কোনও আইনি বিষয় নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তবে তা দূর হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। আপনি আপনার পরিবারের পাশাপাশি অন্যান্য কাজের প্রতিও পূর্ণ মনোযোগ দেবেন। অন্যের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা এড়াতে হবে।

    কন্যা রাশি

    আজকের দিনটি আপনার জন্য আনন্দের দিন হতে চলেছে। আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে উপকৃত হবেন। আপনার সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি একটু চিন্তিত হতে পারেন। তার পড়াশোনার দিকে আপনার কিছুটা মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। আপনার শৈল্পিক দক্ষতা উন্নত হবে। আপনি কোনও বিষয়ে চিন্তিত থাকবেন। আপনি কোনও আইনি বিষয়ে সাফল্য পেতে পারেন। আপনি আপনার বাড়ি সংস্কার শুরু করতে পারেন, এবং যদি আপনার টাকা কোথাও আটকে থাকে, তাহলে আপনি তা পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

    তুলা রাশি

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ব্যবসায়িক বিষয়ে জটিলতায় ভরা হবে। আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে আনন্দময় সময় কাটাবেন। আপনি আপনার ছোট বাচ্চাদের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেন, তবে তাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অবিবাহিতরা তাদের সঙ্গীর সাথে দেখা করবেন। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন।

    বৃশ্চিক রাশি

    আজ আয়ের দিক থেকে আপনার জন্য একটি ভালো দিন হতে চলেছে। আপনার যেকোনো কাজ অবশ্যই আপনাকে সাফল্য এনে দেবে, এবং আপনার ব্যবসায়ের জন্য কারও সাথে অংশীদারিত্ব এড়িয়ে চলুন। আপনার আরাম বৃদ্ধির সাথে সাথে আপনার সুখ সীমাহীন হবে। আপনার বিবাহিত জীবনে সমস্যাগুলি সমাধান হবে। আপনার কথাবার্তা এবং আচরণে সংযম বজায় রাখুন। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সাথে আপনার সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

    News/Astrology/Ajker Rashifal Leo To Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১২ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

