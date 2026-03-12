Edit Profile
    Dainik Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কারা লাকি? দেখে নিন ১২ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।

    Published on: Mar 12, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ বৃহস্পতিবার ১২ মার্চ, ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই চার দিক থেকে আজকের দিনটি কেমন কাটবে। তার হদিশ রইল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন রাশিফল।
    সিংহ

    আজকের দিনটি আপনার বিবাহিত জীবনের জন্য খুবই আনন্দের দিন হবে। পরিবারে যদি কোনও উত্তেজনা বা দ্বন্দ্ব থাকে, তবে আজ তা ধীরে ধীরে কেটে যেতে পারে। তবে, আপনার অন্যদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে চলা উচিত, অন্যথায় অপ্রয়োজনীয় বিরোধ দেখা দিতে পারে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকেও কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন, যা আপনাকে খুশি করবে। আজ আপনার কোনও ইচ্ছা পূরণ হওয়ার লক্ষণও রয়েছে। তবে, যেকোনো তাড়াহুড়ো সিদ্ধান্ত পরে অনুশোচনার কারণ হতে পারে, তাই সাবধানে পদক্ষেপ নিন।

    কন্যা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য মাঝারিভাবে ফলপ্রসূ হবে। সরকারি বিষয়ে আপনার উদ্বেগ কিছুটা বাড়তে পারে, তবে ধৈর্য ধরে রাখুন। আজ আপনার দীর্ঘদিনের লালিত ইচ্ছা পূরণ হতে পারে এবং আপনার সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, যা আনন্দ বয়ে আনবে। ব্যবসায়ের সাথে জড়িতদের জন্য পরিস্থিতি কিছুটা বিভ্রান্তিকর হতে পারে, কারণ কিছু কাজ শেষ হওয়ার ঠিক আগে ভুল হতে পারে। অতএব, প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি কোনও আইনি সমস্যার মুখোমুখি হন, তাহলে একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করা উপকারী প্রমাণিত হবে।

    তুলা

    আজকের দিনটি স্বাভাবিক হবে, তবে আপনার স্বাস্থ্যের কিছু ওঠানামা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। দূর সম্পর্কের কোনও আত্মীয়ের কাছ থেকে হতাশাজনক খবর পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি চাকরি পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করতে পারেন, এমনকি অন্য কোথাও আবেদনও করতে পারেন। অবিবাহিতদের জন্য, বিশেষ কারও সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রমণ বা দর্শনীয় স্থান দেখার সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। আপনার চারপাশের লোকদের সাথে আজ আপনার সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি একটু বেশি যত্নবান হওয়া দরকার। যদি আপনার মা আপনাকে কোনও দায়িত্ব দেন, তবে তা গুরুত্ব সহকারে নিন এবং কোনও অবহেলা এড়িয়ে চলুন। আজ বাড়িতে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা প্রার্থনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে পারে, যা আধ্যাত্মিক এবং ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করবে। পারিবারিক ব্যবসায় কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে, তাই আপনার ভাই বা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া উপকারী হবে। কাজের জন্য আপনাকে বিদেশ ভ্রমণ করতে হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

