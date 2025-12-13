Ajker Rashifal Leo to Scorpio:সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ সালে কোন কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক দিয়ে দিনটি কেমন কাটতে চলেছে, তা দেখে নিনষ
সিংহ
আপনার নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে, তবে আপনার স্ত্রী কোনও বিষয়ে বিরক্ত হবেন, তাই আপনার আশেপাশের লোকদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা উচিত এবং আপনার ছোট বাচ্চাদের জন্য উপহার আনা উচিত। সরকারি বিষয়ে অবহেলা এড়িয়ে চলুন। আপনার কিছু কথা পরিবারের সদস্যদের বিরক্ত করতে পারে।
কন্যা
আপনার জন্য মাঝারি ফলপ্রসূ হবে। আপনি আপনার পড়াশোনার প্রতি খুব নিবেদিতপ্রাণ থাকবেন এবং এমনকি কোনও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। আজ আপনার ঊর্ধ্বতনদের সাথে আপনার তর্ক হতে পারে, যা আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনি যদি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি তা ফেরত পেতে পারেন। তবে, যানবাহন ব্যবহার করার সময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে।
তুলা
আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হবে। সহকর্মীদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নেওয়া এড়িয়ে চলুন, এবং স্থগিত পরিকল্পনাগুলি আবার শুরু হতে পারে। আপনি যদি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পেয়ে আপনি আনন্দিত হবেন। পরিবারের মধ্যে বিবাদ দেখা দিতে পারে এবং আপনি ভ্রমণের পরিকল্পনাও করতে পারেন।
বৃশ্চিক
আপনার অপ্রয়োজনীয় রাগ এড়ানো উচিত এবং কর্মক্ষেত্রে ছোটখাটো বিষয়গুলিকেও অতিরঞ্জিত করা এড়িয়ে চলা উচিত। কোনও পুরানো বন্ধু আপনার কাছে আর্থিক সাহায্য চাইতে পারে, যা আপনি অবশ্যই পূরণ করবেন। আর্থিক বিষয়ে সম্পূর্ণ স্পষ্টতা বজায় রাখুন। আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )