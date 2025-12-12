Vastu Shastra Tips: গাড়িতে এই ৫ জিনিস রাখছেন তো? সৌভাগ্য ফেরাতে রইল বাস্তুটিপস
বাস্তু শাস্ত্র অনুসারে, কেবল বাড়িই নয়, যানবাহনগুলিও সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন। জেনে নেওয়া যাক গাড়িতে কী কী জিনিস রাখা উচিত এবং কোন কোন জিনিস দূরে রাখা উচিত?
নেতিবাচকতা থেকে দূরে রাখতে বাস্তুশাস্ত্রমতে একাধিক উপায়ের কথা বলা হয়। শুধু বাড়ি বা অফিসই নয়, বরং গাড়ি নিয়েও বাস্তুশাস্ত্রের একাধিক উপায়ের কথা বলা হচ্ছে। বাস্তু শাস্ত্রে, যানবাহন সম্পর্কেও কিছু নিয়ম বলা হয়েছে। যদি গাড়িতে কোনও ভুল বাস্তু থাকে তবে এটি জীবনে নেতিবাচকতা বাড়ায়। একইসঙ্গে, জিনিসগুলিকে সঠিক উপায়ে রাখলে জীবন মসৃণ হয় এবং প্রতিটি কঠিন জিনিস সহজ হয়ে ওঠে।
বাস্তুশাস্ত্রমতে, জেনে নেওয়া যাক গাড়িতে কী কী জিনিস রাখা উচিত যা তার বাস্তুকে নিখুঁত করে তোলে।বাস্তুর মতে, গাড়িতে কিছু জিনিস রাখা জরুরি। শাস্ত্র অনুসারে, গাড়ির ভিতরে একটি ময়ূরের পালক রাখা শুভ। ময়ূরের পালক তাদের শক্তি থেকে নেতিবাচকতা দূর করে। আপনি যদি গাড়িতে ধাতব দিয়ে তৈরি কচ্ছপ রাখেন, তাহলে তা খুবই শুভ। খেয়াল রাখতে হবে, কচ্ছপের রং কালো। তৃতীয় যে জিনিসটি আপনি আপনার গাড়িতে রাখতে পারেন তা হ'ল স্ফটিক। আপনি আপনার রাশিচক্র অনুযায়ী কার্টে যে কোনও স্ফটিক রাখতে পারেন। এটি ইতিবাচকতাকে আকর্ষণ করে।
অনেকেই গাড়িতে জলের বোতল রাখেন। গাড়িতে কখনোই খালি বোতল রাখার চেষ্টা করবেন না। এছাড়াও, গাড়িতে অবশ্যই ঈশ্বরের একটি মূর্তি থাকতে হবে। আপনি এটি ড্যাশবোর্ডে রাখতে পারেন। এটি ইতিবাচকতা দেবে এবং কিছুই ভুল হবে না।
গাড়িতে এসব জিনিস রাখবেন না বাস্তুশাস্ত্রে সেসব বিষয়ের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যা নেতিবাচকতা বাড়ায়। এই জিনিসগুলি গাড়িতে রাখা আমাদের চারপাশে খারাপ শক্তি নিয়ে আসে এবং এটি অবশ্যই আমাদের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে। শাস্ত্র অনুযায়ী, ভাঙা জিনিস কখনোই গাড়িতে রাখা উচিত নয়। এ ছাড়া গাড়িতে যেন নোংরা না থাকে। পর্যায়ক্রমে গাড়ি এবং এর উইন্ডশিল্ড পরিষ্কার করা প্রয়োজন। গাড়ির ড্যাশবোর্ডও সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে, অন্যথায় এটি নেতিবাচকতা বাড়ায়।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )