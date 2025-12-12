Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Vastu Tips: বেডরুমে এঁটো বাসন ফেলে রাখার অভ্যাস আছে? এটি কি আদৌ অশুভ? বাস্তুটিপস রইল

    বাস্তু শাস্ত্র অনুসারে, এঁটো, নোংরা পাত্রগুলি কখনই শোবার ঘরে রাখা উচিত নয়। আসুন জেনে নেওয়া যাক বাস্তু অনুসারে এটি করলে কী হয়? 

    Published on: Dec 12, 2025 3:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বাস্তুশাস্ত্রে কেবল বাড়ির দিকনির্দেশনা এবং জিনিসপত্রের সাথে সম্পর্কিত নিয়মই নেই, আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসও এর সাথে সম্পর্কিত। এমনই বলছে বাস্তুশাস্ত্রমত।

    বেডরুমে এঁটো বাসন ফেলা রাখার অভ্যাস আছে? এটি কি আদৌ অশুভ? বাস্তুটিপস রইল (gemini)
    বেডরুমে এঁটো বাসন ফেলা রাখার অভ্যাস আছে? এটি কি আদৌ অশুভ? বাস্তুটিপস রইল (gemini)

    দেখা যায়,অনেক সময়, জ্ঞাতসারে বা অজান্তে, আমরা এমন কিছু করি যা বাড়ির বাস্তুতে সরাসরি প্রভাব ফেলে। বেডরুম বাড়ির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ কারণ আমরা এখানে সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করি। বেডরুম সংক্রান্ত নিয়ম মেনে চলা খুবই জরুরি। সাধারণত দেখা যায়, ক্লান্তির অবস্থায় মানুষ বেডরুমে দুপুরের খাবার বা রাতের খাবার খান, কিন্তু শাস্ত্র অনুযায়ী তা করা ঠিক নয়। একই সঙ্গে রাতে মানুষ অনেক সময় খাওয়ার পর নোংরা, এঁটো বাসন সেখানে ফেলে রাখেন। এর সাথে সম্পর্কিত নিয়ম এবং অসুবিধাগুলিও বাস্তু শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

    ( Modi-Trump Phone call: লক্ষ্মীবারে মোদী-ট্রাম্প ফোনে কথা! বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা ছাড়াও কী কী আলোচনা?)

    বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, যারা শোবার ঘরে দুপুরের খাবার বা রাতের খাবার খান, তাদের জীবন ব্যাহত হতে শুরু করে। একই সময়ে, এটি বাড়ির বাস্তুকেও নষ্ট করে। বেডরুমে ভুল করে এটি করা উচিত নয়। একই সঙ্গে বিছানায় বসে খাবার খেতে ভুললে চলবে না। ক্লান্তির কারণে অনেক সময় মানুষ এমনটা করে। পরে খাওয়াদাতারা পাত্রটি সেখানেই রেখে যায়। প্রকৃতপক্ষে, এটি করা স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। শাস্ত্র অনুসারে, যারা অলসতার কারণে শোবার ঘরে নোংরা বাসন রেখে যান, তারা অসুস্থ হতে শুরু করেন। একইসঙ্গে এ ধরনের মানুষের জীবনে দারিদ্র্য আসতে শুরু করে। এমন পরিস্থিতিতে, এটি করা এড়ানো উচিত এবং এই ভুলটি করতে ভুলবেন না।

    একই সঙ্গে শাস্ত্রে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে শোবার ঘরে কখনও নেশাজাতীয় দ্রব্য খাওয়া উচিত নয়। এতে ঘরে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এছাড়াও, যাঁরা দুঃস্বপ্ন দেখেন তাঁরা একটি তামার পাত্রে সামান্য জল দিয়ে ঘরটিতে রেখে দিতে পারেন। এ ছাড়া বেডরুমে কখনোই ইলেকট্রনিক জিনিস রাখা উচিত নয়। একই সঙ্গে এই রুমে আয়নাও এড়িয়ে চলা উচিত। আয়না রাখতে হলে তা এমনভাবে রাখতে হবে যাতে বিছানায় বসে থাকা ব্যক্তি তা দেখতে না পায়। গ্লাসটি বিছানা থেকে সামান্য দূরে রাখা সঠিক বলে মনে করা হয়।

    (এই প্রতিবেদনএআই জেনারেটেড) ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

    News/Astrology/Vastu Tips: বেডরুমে এঁটো বাসন ফেলে রাখার অভ্যাস আছে? এটি কি আদৌ অশুভ? বাস্তুটিপস রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes