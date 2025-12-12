Edit Profile
    India US In C5: নেই পাকিস্তান! নয়া ‘কোর ৫’ ক্লাবে ভারত, US? আর কোন কোন দেশ? Report ফাটাল বোমা!

    নয়া রিপোর্টে এই 'সি-৫' ঘিরে এক দৃষ্টিভঙ্গির তথ্য উঠে আসছে।

    Published on: Dec 12, 2025 4:33 PM IST
    By Sritama Mitra
    বৃহস্পতিবার ভারতে সন্ধ্যা গড়াতেই খবর আসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপর শুক্রবার বেলা গড়াতেই মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'পলিটিকো'তে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে এক নয়া বার্তা দিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওয়াশিংটনে একটি ‘আইডিয়া’ ঘুরপাক খাচ্ছে। যেখানে একটি 'কোর ৫' গোষ্ঠীর প্রস্তাবের আলোচনা ঘুরপাক খাচ্ছে। আর এই 'কোর৫' গোষ্ঠীর মধ্যে আমেরিকার পাশাপাশি রয়েছে ভারতও।

    নেই পাকিস্তান! নয়া ‘কোর ৫’ ক্লাবে ভারত, US সহ কোন কোন দেশ? Report ফাটাল বোমা!
    নেই পাকিস্তান! নয়া 'কোর ৫' ক্লাবে ভারত, US সহ কোন কোন দেশ? Report ফাটাল বোমা!

    কিছু মাস আগেই চিনে আয়োজিত এসসিও সামিটে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে একমঞ্চে একসঙ্গে দেখা যায়। যা ঘিরে বিশ্ব কূটনীতিতে বেশ কিছু জল্পনা তৈরি হয়। ট্রাম্প বলেছিলেন, আমেরিকা ভারত ও রাশিয়াকে চিনের 'গভীর অন্ধকারে' হারিয়ে ফেলেছে। আর তার পরই রিপোর্টে এল এই সি-৫ বা কোর৫ গোষ্ঠীর প্রসঙ্গ। জানা যাচ্ছে, এই গোষ্ঠীতে ভারত রাশিয়া, চিন, জাপানের সঙ্গে আমেরিকা থাকার ভাবনাচিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। এমনই দাবি করেছে রিপোর্ট। যদিও এই ৫ দেশের তরফে কোনও বিবৃতি সরকারিভাবে আসেনি। এদিকে, গত কয়েক মাসে ট্রাম্পের আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের সখ্যতার প্রেক্ষাপটে এই সি৫-এ পাকিস্তানের না থাকাটাও একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক দক্ষিণ এশিয়ার কূটনীততে। প্রশ্ন উঠতেই পারে কেন এই সি-৫র আলোচনা? রিপোর্ট বলছে, জি৭র অপরদিকে সি৫ গোষ্ঠীকে রাখার কথা ভাবা হচ্ছে।

    ‘ডিফেন্স ওয়ান’র প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, যে জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের একটি অপ্রকাশিত সংস্করণে এই ধারণাটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল, যা ঐতিহ্যবাহী G7 কাঠামোর বাইরেও প্রধান শক্তিগুলির সাথে মার্কিন সম্পৃক্ততার জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। বিশ্লেষকরা উল্লেখ করেছেন যে এই প্রস্তাবটি, ইউরোপীয় জোটের উপর দীর্ঘস্থায়ী নির্ভরতা থেকে সরে এসে উদীয়মান শক্তিগুলির সাথে বৃহত্তর সম্পৃক্ততার দিকে মার্কিন অগ্রাধিকারের পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে। আপাতত গোটা বিষয়টিই দৃষ্টিভঙ্গি ঘিরে উঠে আসছে। এই রিপোর্ট ঘিরে এখনও মুখ খোলেনি কোনও দেশ।

