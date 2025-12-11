Edit Profile
    Vidyasagar Setu Latest: বিদ্যাসাগর সেতু ফের বন্ধ থাকতে চলেছে! কবে? কতক্ষণ? রইল তথ্য

    ফের একবার বন্ধ থাকতে চলেছে বিদ্যাসাগর সেতু।

    Published on: Dec 11, 2025 9:19 PM IST
    By Sritama Mitra
    আরও এক রবিবার বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকতে চলেছে বিদ্যাসাগর সেতু। জানা গিয়েছে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির কাজের জন্য এই সেতু বন্ধ থাকতে চলেছে ৮ ঘণ্টা। আসন্ন রবিবার ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে এই সেতু বন্ধ থাকতে চলেছে। কলকাতা পুলিশের তরফে এই তথ্য জানানো হয়েছে এক বিজ্ঞপ্তিতে।

    আরও এক রবিবার বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু!
    আরও এক রবিবার বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু!

    রবিবার ১৪ ডিসেম্বর ভোর ৬ টা থেকে দুপুর ২ টো পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সেতু বা দ্বিতীয় হুগলি সেতু বন্ধ থাকতে চলেছে। এই সময়কালে এই সেতুর ওপর দিয়ে সমস্ত যান চলাচল বন্ধ থাকবে। এর আগে, একাধিক রবিবার বিদ্যাসাগর সেতুুতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেতু বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে বন্ধ থাকে। উল্লেখ্য, দিনে অন্তত এক লক্ষ গাড়ি যাওয়া-আসা করে এই সেতু দিয়ে। আর সেখানে সপ্তাহে রবিবার বাদে বাকি দিনগুলোতে ব্যাপক গাড়ির যাতায়াত হয়ে থাকে এই রাস্তা দিয়ে। তবে রবিবার সামান্য কম থাকে সেই গাড়ির যাতায়াত। সেই কারণেই রবিবারকে সেতুর মেরামতির জন্য বেছে নেওয়া হয়। আর এরকমই এক রবিবার ১৪ ডিসেম্বর, ৮ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু।

    জানা যাচ্ছে, এবার সেতুটির ঝুলন্ত কেবল বদলের কাজ করা হবে। এমনই দাবি করা হচ্ছে বহু রিপোর্টে। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে উদ্বোধন হয়েছে এই সেতুর। এরপর থেকে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হয়েছে বহুবার। তবে এবার সেতুর কেবল নিয়ে কাজ হবে। মোট ১৫২টি কেব্‌ল এই সেতুকে ঘিরে রয়েছে। জানা গিয়েছে, আপাতত প্রথম ধাপে প্রথম পর্যায়ে ১৯টি কেবল বদলের কাজ করা হবে। তবে এই কেবল বদলের কাজ সহজ নয় এক একটি কেবল বদলাতে সময় লাগে ১ মাস। ফলত এই কাজ বেশ সময়সাপেক্ষ। সূত্রের খবর, প্রথম পর্যায়ের কাজ ২০২৬ সালের ৩১ মের মধ্যে এই কাজ শেষ হবে।

