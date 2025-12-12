Poush Sankranti 2026: ২০২৬ পৌষ সংক্রান্তি সপ্তাহের কোন দিন পড়ছে?মহাপূণ্যকালের সময়সূচি দেখে নিন

Poush Sankranti 2026: ২০২৬ পৌষ সংক্রান্তি সপ্তাহের কোন দিন পড়ছে?মহাপূণ্যকালের সময়সূচি দেখে নিন
আসছে মকর সংক্রান্তি। বিশেষ তিথিগুলি দেখে নিন।
শীতের বেলায় বাজারে মিলছে নলেন গুড়! আর গুড় আসতেই অনেকের মনের মধ্যেই পিঠে খাওয়ার আশা জাগছে! ফলত, সকলের নজর এবার আসন্ন ২০২৬ সালের পৌষ সংক্রান্তির তারিখের দিকে। পৌষ সংক্রান্তিতে সাধারণত বাঙালি বাড়িতে নানান রকমের পিঠে দিয়ে উৎসব পালিত হয়। তবে এই পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তির ধর্মীয় মাহাত্ম্যও রয়েছে। এমন দিনে পূণ্যস্নানে বহু ভক্তকে দেখা যায়। ফলত, এই দিনে স্নানের পূণ্যতিথির দিকেও অনেকেরই নজর থাকে। কবে রয়েছে পৌষ সংক্রান্তি?
২০২৬ পৌষ সংক্রান্তি
২০২৬ সালের পৌষ সংক্রান্তি পড়ছে ১৪ জানুয়ারি। সেদিনটি পড়েছে বুধবার। সপ্তাহের এই তৃতীয় দিনে রয়েছে পৌষ সংক্রন্তি। যা দেশের নানান স্থানে মকর সংক্রান্তি হিসাবেও পরিচিত। দেশ জুড়ে এই দিনে প্রান্তভেদে নানান উৎসব পালিত হয়। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত এই দিনে মকর সংক্রান্তি ঘিরে নানান উৎসব পালিত হয়। এই পৌষ সংক্রান্তিতে পূণ্যকাল দুপুর ৩ টে ১৩ মিনিট থেকে বিকেল ৫ টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত থাকছে। ২ ঘণ্টা ৩২ মিনিট এই পূণ্যকাল থাকছে। এই সময় মহাপূণ্যকাল দুপুর ৩ টে ১৩ মিনিট থেকে বিকেল ৪ টে ৫৮ মিনিট পর্যন্ত থাকছে। সময়ক্ষণ ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। ২০২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি রাহুকাল দুপুর ১২ টা ৩৫ মিনিট থেকে ১ টা ৫৬ মিনিট পর্যন্ত থাকবে।
মকর সংক্রান্তির দিনে পবিত্র নদীতে স্নান করা এবং সূর্যদেবকে জল অর্পণ করা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। তিল, গুড়, খিচুড়ি, গরম কাপড়, কম্বল এবং খাবার দান করারও বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। বিশ্বাস করা হয় যে এই পুণ্যকর্মগুলি কেবল ব্যক্তির জন্য পুণ্য বয়ে আনে না বরং পূর্বপুরুষদেরও সন্তুষ্ট করে।
