    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফল কী বলছে? ১৩ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যে আজ কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Mar 13, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ১৩ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার আজকের ভাগ্যফল। আজকের রাশিফলে দেখে নিন, এই চার রাশির ভাগ্যফলে কারা কারা লাকি, তার হদিশ রইল জ্যোতিষমতে। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের রাশিফল রইল

    সিংহ

    আজ, আপনি বন্ধুদের সাথে হাসি-ঠাট্টা এবং মজা করে কিছুটা সময় কাটাবেন, যা পুরনো স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে পারে। তবে, আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি স্থগিত রাখা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ অসাবধানতা পরে সমস্যা তৈরি করতে পারে। আপনার আয়ের উৎস বাড়ানোর জন্য আপনি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারেন। আপনি আপনার পিতামাতার কাছ থেকে উদার সমর্থন এবং আশীর্বাদ পাবেন। সম্পত্তি অর্জন বা এর সাথে সম্পর্কিত সুসংবাদ পাওয়ার ইঙ্গিতও রয়েছে। তবে, কর্মক্ষেত্রে কোনও তর্ক হতে পারে, তাই শান্ত থাকার এবং পরিস্থিতি পরিচালনা করার চেষ্টা করুন।

    কন্যা

    আজ আপনার জন্য নতুন এবং সৃজনশীল কিছু করার সুযোগ আসতে পারে। অনেক নতুন ধারণা মাথায় আসবে এবং আপনার ব্যবসা বা কাজে প্রয়োগ করা হলে তা উল্লেখযোগ্য লাভের কারণ হতে পারে। আপনি একজন সহকর্মীর কাছ থেকেও পরামর্শ নিতে পারেন। আজ আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনি যদি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তাহলে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও, দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা যেকোনো সরকারি কাজ আজ সম্পন্ন হতে পারে।

    তুলা

    আজ গাড়ি চালানোর সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে কোনও কাজ নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তাহলে আজকের দিনটি সেই কাজ শেষ হওয়ার লক্ষণ নিয়ে আসতে পারে। তবে, আজ টাকা ধার দেওয়া এড়িয়ে চলাই ভালো। রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রের সাথে জড়িতদের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পেতে পারে এবং নতুন লোকেদের সাথে আপনার পরিচিতিও বৃদ্ধি পাবে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকুন এবং ছোটখাটো সমস্যাও উপেক্ষা করবেন না। আপনার পুরনো প্রেমের সম্পর্কের লোকেদের সাথে দেখা হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন পথ খুলে যেতে পারে।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার কাছে বস্তুগত আরাম-আয়েশ এবং বিলাসিতা বৃদ্ধি পেতে পারে। কিছুদিন ধরে আপনাকে যে চাপ এবং উদ্বেগ ছিল তা এখন কমে যাবে। পরিবারের সিনিয়র সদস্যরা কাজ বা জীবন সম্পর্কিত মূল্যবান পরামর্শ দিতে পারেন, যা উপকারী প্রমাণিত হবে। ভ্রমণের সময়, আপনি মূল্যবান তথ্য পেতে পারেন এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন। চাকরি সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার সহকর্মীদের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আপনার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া আপনার জন্য এগিয়ে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

