Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Daily Horoscope Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মকর সংক্রান্তি ২০২৬ কেমন কাটবে? ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল।

    Published on: Jan 14, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ বুধবার ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ কেমন কাটবে? সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? রইল রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আজ স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে আজ কেমন কাটতে পারে? রইল রাশিফল।

    দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন মকর সংক্রান্তির ভাগ্যফল। (Photo by Narinder NANU / AFP) (AFP)
    দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন মকর সংক্রান্তির ভাগ্যফল। (Photo by Narinder NANU / AFP) (AFP)

    সিংহ

    আজ আপনার জন্য একটি আনন্দের দিন হবে। আপনি কিছু নতুন মানুষের সাথে দেখা করবেন এবং তাদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেবেন এবং পারিবারিক সম্পর্ক ঐক্যবদ্ধ থাকবে। আপনার শৈল্পিক দক্ষতা উন্নত হবে। আপনি বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি কিছু নতুন মানুষের সাথে দেখা করতে পারেন, যা অপ্রয়োজনীয় দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি করবে এবং আপনি কিছু পুরানো লেনদেন থেকে মুক্তি পাবেন। যদি আপনার কোনও ঋণ থাকে, তাহলে আপনি তা পরিশোধ করার চেষ্টা করবেন।

    কন্যা

    আজ, আপনাকে আপনার কথার ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে এবং আপনার মিষ্টি কথা দিয়ে আপনি মানুষের মন জয় করতে পারবেন। আজকের দিনটি শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো কাটবে। যদি আপনার কোনও কাজ দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকে, তাহলে আপনি তা সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। ভ্রমণের সময় আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন। আজ আপনি কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পেতে পারেন। ভ্রমণের সময় আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন।

    তুলা

    আজকের দিনটি আপনার আর্থিকভাবে ভালো যাবে। আপনি সৃজনশীল কাজে খুব আগ্রহী হবেন এবং আনন্দে ভরা জীবনযাপন করবেন। আপনার কাজের প্রতি আপনার আত্মবিশ্বাসও দৃঢ় থাকবে। আপনার অভিজ্ঞতা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করবে। যদি আপনি কোনও কাজের জন্য অংশীদারিত্ব তৈরি করে থাকেন, তবে তা সম্পন্ন হবে, তবে কাউকে টাকা ধার দেওয়া এড়িয়ে চলুন, কারণ তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার জন্য একটি মজার দিন হবে। আপনি আপনার চারপাশের লোকেদের মন জয় করতে সফল হবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম সম্পূর্ণরূপে পুরস্কৃত হবে। কোনও নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে আপনার যে কোনও উদ্বেগ দূর হবে। আপনার বাবার স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং কারও পরামর্শের উপর ভিত্তি করে কোনও ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, নাহলে পরে আপনি অনুশোচনা করবেন। আপনি কাজের বিষয়ে আরও চাপে থাকবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Daily Horoscope Leo To Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মকর সংক্রান্তি ২০২৬ কেমন কাটবে? ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes