Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ কেমন কাটবে? রইল ১৪ মার্চ ২০২৬ রাশিফল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Mar 14, 2026 5:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৪ মার্চ ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক মিলিয়ে আজ শনিবার আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। দেখে নিন রাশিফল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের কেমন কাটবে শনিবার? জানুন রাশিফল
    সিংহ

    আজ আপনার সম্মান এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনার যেকোনো প্রচেষ্টায় সাফল্যের সম্ভাবনা প্রবল। আপনার সন্তানরাও তাদের পড়াশোনায় ভালো করবে, যা আপনাকে গর্বিত করবে। তবে, আপনার ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা উপেক্ষা করা এড়িয়ে চলা উচিত। অপরিচিতদের আশেপাশে সতর্ক থাকাও গুরুত্বপূর্ণ। আপনার চাহিদা এবং সুবিধাগুলি পূরণের জন্য আপনার উল্লেখযোগ্য ব্যয়ও হতে পারে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, আজ যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হতে পারে।

    কন্যা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসতে পারে, বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে। নতুন চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনাকে কাজের জন্য ভ্রমণ করতে হতে পারে। তবে, আজ অযাচিত পরামর্শ দেওয়া এড়িয়ে চলাই ভালো, কারণ এটি অপ্রয়োজনীয় দ্বন্দ্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আপনি নতুন এবং ভিন্ন কিছু চেষ্টা করার ইচ্ছা অনুভব করতে পারেন এবং আপনার জীবনের মান উন্নত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবেন। আজ, আপনাকে প্রতিটি সিদ্ধান্ত সাবধানে বিবেচনা করতে হবে এবং আপনার সীমাবদ্ধতাগুলি স্বীকার করে এগিয়ে যেতে হবে।

    তুলা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য অগ্রগতি এবং অগ্রগতির লক্ষণ নিয়ে আসতে পারে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা নতুন আগমনকে স্বাগত জানাতে পারেন, যিনি ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য, আপনাকে পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে যেতে হবে। যদি আপনি কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তবে তা পূরণ করার জন্য চেষ্টা করুন, কারণ এটি আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। আজ, সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, যা সুখ বয়ে আনবে। তবে, আপনার স্ত্রী আপনার কোনও কথায় কিছুটা বিরক্ত হতে পারেন, তাই কথা বলার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। প্রতিযোগিতার অনুভূতিও বজায় থাকবে, যা আপনাকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে।

    বৃশ্চিক

    আজকের দিনটি আপনাকে প্রতিটি সিদ্ধান্ত সাবধানতার সাথে বিবেচনা করার পরামর্শ দেয়। তাড়াহুড়ো করে করা পদক্ষেপ ভুল হতে পারে এবং আপনার ব্যস্ত সময়সূচী কিছু ভুল সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তবে, আপনার চাহিদা পূরণে খুব বেশি অসুবিধা হবে না। আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য নতুন পোশাক বা গয়নাও কিনতে পারেন, যা আপনার সম্পর্ককে আরও উন্নত করবে। তবে, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় আপনার সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে, তাই আজ কিছুটা বিচক্ষণতা এবং ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি ধৈর্য ধরে কাজ করেন, তাহলে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে আপনার অনুকূলে আসবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes