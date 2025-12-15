Dainik Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ সপ্তাহের প্রথম দিনে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে আপনার ভাগ্যফল রইল জ্যোতিষমতে। জ্যোতিষমতের গণনা অনুসারে ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ সালে সোমবার এই চার রাশির ভাগ্যে কী আসতে পারে? আভাস দিচ্ছে জ্যোতিষমত।
সিংহ
দিনটি আপনার জন্য সমস্যায় ভরা দিন হবে। আপনার জীবনের উত্থান-পতন আপনাকে অস্থির করে তুলবে। আপনার অসাবধানতা কিছু সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। নতুন বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হতে পারে। যদি আপনি কোনও প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন, তবে তা আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার চাহিদা পূরণের জন্য আপনি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যয় করবেন। নতুন বাড়ি বা সম্পত্তি কেনার ক্ষেত্রে শিথিলতা করবেন না।
কন্যা
আজ আপনার জন্য সুখ এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। আপনার একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার সাথে দেখা করার সুযোগ থাকবে। আপনি আপনার ব্যবসায় কিছু পরিবর্তন আনবেন যা আপনার জন্য উপকারী হবে এবং কিছু খণ্ডকালীন কাজ করার পরিকল্পনাও করতে পারেন। আপনি আজ বেশ ব্যস্ত থাকবেন, তবে আপনি বেশ সক্রিয় বোধ করবেন।
তুলা
আপনার জন্য একটি আনন্দদায়ক দিন হবে, তবে আপনার কাজ দ্রুত হবে, যার ফলে আপনার উর্ধ্বতনদের কাছ থেকে তিরস্কার পেতে পারেন। আপনার যে কোনও উত্তেজনা দূর হবে। আপনি আপনার মুলতুবি থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। আপনি আপনার গুরুজনদের আশীর্বাদ পেতে থাকবেন। নেতিবাচক চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চললে ভালো হবে। কোনও সহকর্মী আপনাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করতে পারে।
বৃশ্চিক
আপনার সন্তানদের চাহিদার প্রতি গভীর মনোযোগ দিন। যদি আপনি কোনও কিছু নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তাহলে আপনি আপনার বাবার সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আপনার ব্যয় নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে, যা আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে। কাজের চাপ আপনার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, তবে চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। একটি সারপ্রাইজ পার্টি আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )