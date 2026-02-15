Edit Profile
    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা? ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? দেখে নিন।

    Published on: Feb 15, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে আজ রবিবার কী রয়েছে দেখে নিন। প্রেম দিবসের পরের দিন আপনার প্রেমভাগ্য কেমন থাকবে? তারও হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    সিংহ

    দিনটি স্বাভাবিক কিন্তু কর্মব্যস্ত থাকবে। অলস বসে থাকা এড়িয়ে চলুন। আপনার সময়ের সদ্ব্যবহার করুন। বিদেশে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের বৃত্তি বা ভর্তির সুযোগ থাকবে। আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য একটি চমকের পরিকল্পনা করবেন। আপনি একটি উপহার বা একটি বিশেষ তারিখ পাবেন। আটকে থাকা তহবিল উত্তোলনের জন্য আপনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। অনুসরণ করুন। চূড়ান্ত হওয়ার আগেই জিনিসগুলি ভুল হতে পারে। সাবধানে কথা বলুন। অন্যের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জড়িত হবেন না। আপনার দিনটি ভারসাম্যপূর্ণ রাখুন, আপনার শক্তি বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করুন।

    কন্যা

    দিনটি চমৎকার এবং মনোরম হবে। বাড়িতে অতিথির আগমনে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হবে। স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে। ব্যবসায় উত্থান-পতন ঘটবে, কিন্তু আপনার সাহস অটুট থাকবে। আপনি আনন্দ এবং অভ্যন্তরীণ শক্তিতে ভরে উঠবেন। আপনার দক্ষতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকবে। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের সদস্যের বিবাহের পথে বাধা দূর হবে। সম্পর্ক দৃঢ় থাকবে। দিনটি ইতিবাচকতা এবং পারিবারিক সুখে ভরে উঠবে।

    তুলা

    আজকের দিনটি হবে চাপপূর্ণ, যেমন হালকা ঝড় যা আপনাকে বিষণ্ণ বোধ করতে পারে। অফিসে কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে। মিটিং এবং সময়সীমা চাপ বাড়িয়ে দেবে, আপনার উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। আপনি আপনার মেজাজী স্বভাব সম্পর্কে চিন্তা করবেন এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেন যাতে সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্ট হয়। আপনি ভাল খাবার উপভোগ করবেন। তাজা ঘরে রান্না করা খাবার বা প্রিয় খাবার কিছুটা স্বস্তি দেবে। তবে, আপনার সন্তানদের স্বেচ্ছাচারী আচরণ আপনাকে বিরক্ত করবে এবং তাদের জেদ বা বিদ্রোহ আপনার সম্পর্ককে খারাপ করতে পারে। কারও সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নেওয়া এড়িয়ে চলুন, কারণ এর ফলে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। যদি আপনার কোনও সম্পত্তি কেনা বা বিক্রি করার পরিকল্পনা থাকে, তবে এটি আজই সম্পন্ন হতে পারে। একটি ব্রোকার মিটিং একটি চূড়ান্ত চুক্তির দিকে পরিচালিত করবে, তবে সাবধানে নথিগুলি পর্যালোচনা করুন। সামগ্রিকভাবে, ধৈর্য এবং ভারসাম্য বজায় রাখুন।

    বৃশ্চিক

    একটি ভালো দিন নতুন সুযোগে সজ্জিত হবে। কাজ সতেজ বোধ করবে। আপনি একটি নতুন প্রকল্প বা পদোন্নতির আভাস পাবেন, যা আপনার ক্যারিয়ারকে নতুন দিকনির্দেশনা দেবে। আপনি একটি ভ্রমণের জন্য প্রস্তুতি শুরু করবেন, সম্ভবত একটি ছোট ভ্রমণ বা ব্যবসায়িক সফর যা উত্তেজনাপূর্ণ প্রমাণিত হবে। আপনি ধর্মীয় কার্যকলাপে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। মন্দিরে যাওয়া বা প্রার্থনা করা আপনার মনকে শান্ত করবে। কিন্তু পরিবারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্যের হঠাৎ অবনতি বিরক্তিকর হবে; তাদের অবনতিশীল স্বাস্থ্য আপনার উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলবে। অর্থ এবং সময়কে বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় আপনি পরে আর্থিকভাবে চাপ অনুভব করবেন। সম্পত্তির চুক্তিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিন, দেরি করলে ক্ষতি হবে। ডিলারের সাথে আলোচনা দ্রুত করুন। দিনটি চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগের মিশ্রণ, আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে এটি পরিচালনা করুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

