    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৫ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    Published on: Mar 15, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ১৫ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ কারা লাকি
    সিংহ

    আজকের দিনটি সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য, বিশেষ করে যারা চাকরি করেন তাদের জন্য ভালো হতে পারে। আপনার পছন্দের কাজ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনি একটি ভালো পদ অর্জন করতে পারবেন। আপনার কিছু নতুন মানুষের সাথে দেখা হবে যারা ভবিষ্যতে আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে। আপনার কর্মকাণ্ডে স্পষ্টতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিরোধীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়ানো উচিত। কোনও সরকারি বিষয় কিছুটা চাপের কারণ হতে পারে, তাই সময়মতো এটি সমাধান করাই ভালো।

    কন্যা

    আজকের দিনটি কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সাফল্য এবং সন্তুষ্টির দিন হবে। ভালোবাসা এবং সমর্থনের অনুভূতি বিরাজ করবে, যা আপনার সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা আনবে। আপনাকে হয়তো কোনও পুরনো ঋণ মিটিয়ে দিতে হতে পারে, তাই আপনার ব্যয় পরিকল্পনা করা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের মধ্যে কোনও শুভ বা শুভ ঘটনার প্রস্তুতি শুরু হতে পারে এবং দীর্ঘদিনের লালিত ইচ্ছা পূরণ আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে।

    তুলা

    ক্যারিয়ারের দিক থেকে তুলা রাশির জাতক জাতিকার জন্য আজকের দিনটি শুভ হবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অর্থ পুনরুদ্ধার করলে স্বস্তি এবং আনন্দ উভয়ই আসবে। আপনার একটি ইচ্ছাও পূরণ হতে পারে। আপনার চাহিদা এবং অগ্রাধিকার অনুসারে আপনার কাজ সংগঠিত করা উপকারী হবে। যদি পরিবারের মধ্যে কোনও মতবিরোধ থাকে, তবে আলোচনা এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে তা সমাধান করা যেতে পারে এবং বাড়ির পরিবেশ আবার সুরেলা হয়ে উঠতে পারে।

    বৃশ্চিক

    বৃশ্চিক রাশির চারপাশের পরিবেশ আজ বেশ ইতিবাচক এবং মনোরম থাকবে। সকলের সাথে মিলেমিশে থাকার প্রচেষ্টায় আপনি সফল হবেন এবং সহকর্মীর কাছ থেকে সময়োপযোগী সহায়তা পেতে পারেন। তবে, চিন্তা না করে কারো পরামর্শ মেনে নেওয়া আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে। একটি পুরানো স্বাস্থ্য সমস্যা আবার দেখা দিতে পারে, যা কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। এমন কিছু খরচও দেখা দিতে পারে যা এড়ানো কঠিন হবে। আলোচনার মাধ্যমে পারিবারিক বিষয়গুলি সমাধান করা আপনার পক্ষে ভালো হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্য়তা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

