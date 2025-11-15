Edit Profile
    Dainik Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৫ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ১৫ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল দেখে নিন সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের দিনটি কেমন কাটবে?

    Published on: Nov 15, 2025 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ,কন্যা,তুলা,বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ ১৫ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আজ স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা, প্রেম থেকে অর্থ, সমস্ত দিক দিয়ে দিনটি কেমন কাটবে। তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আজ গোটা দিন আপনার কেমন কাটবে?

    সিংহ-কন্যা-তুলা-বৃশ্চিকের কেমন কাটবে শনিবার? জানুন রাশিফল
    সিংহ

    অলস বসে সময় কাটানো এড়িয়ে চলুন। যারা বিদেশে পড়াশোনা করতে চান তাদের স্কলারশিপ পার্টি হতে পারে। আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য একটি চমকের পরিকল্পনা করতে পারেন এবং আপনার আটকে থাকা তহবিল উত্তোলন করতে দ্বিধা করবেন না। কোনও কথোপকথন ভুল হতে পারে এবং অন্যের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন।

    ( Vastu Tips for Marigold: বাস্তুশাস্ত্র মতে বাড়িতে কি গাঁদাফুলের গাছ কোনদিকে পোঁতা শুভ? সমৃদ্ধি পেতে টিপস রইল)

    ( India Vs South Africa Test: ইডেন ম্যাচে সিরাজের জুতোর সামনে ছেঁড়া অংশ ঘিরে তুঙ্গে চর্চা! কেন এমন জানেন?)

    ( Bypoll Results 2025: উপনির্বাচন ২০২৫-এ কাশ্মীরে ওমরদের গড় ছিনিয়ে নিল PDP! জম্মুর নাগরোটায় BJPর ফল কী?)

    কন্যা

    দিনটি আপনার জন্য একটি ভালো দিন হতে চলেছে। অতিথির আগমন আপনার বাড়িতে একটি মনোরম পরিবেশ বয়ে আনবে। ব্যবসায় কিছু উত্থান-পতন হলেও, আপনার সাহস তুঙ্গে থাকবে। আপনার শক্তি আপনাকে খুব খুশি করবে। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। পরিবারের সদস্যের বিবাহে যেকোনো বাধাও দূর হবে।

    ( সিরিজের মাঝেই ছুটি চাই.. বিয়ে করবেন কুলদীপ? হবু স্ত্রী কে জানেন! নভেম্বরেই আরও এক ক্রিকেটারের মালাবদলের পালা!)

    তুলা

    আপনি আপনার মেজাজী স্বভাবের কিছু পরিবর্তন করার কথা বিবেচনা করবেন। আপনি ভালো খাবার এবং পানীয় উপভোগ করবেন, কিন্তু আপনার সন্তানের স্বেচ্ছাচারী আচরণও আপনাকে বিরক্ত করবে। কারও সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনি যদি সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে আজ সেই ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।

    বৃশ্চিক

    আপনি কিছু নতুন কাজের সুযোগ পাবেন। আপনি ভ্রমণের জন্যও প্রস্তুতি নেবেন। আপনি ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন, কিন্তু পরিবারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, যার ফলে আপনি অস্থির বোধ করছেন। আপনার অর্থ এবং সময় উভয়েরই সদ্ব্যবহার করুন, নাহলে পরে আপনি আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

