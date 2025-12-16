Edit Profile
    Ajker Rashifal Leo to Scorpio:সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল।

    Published on: Dec 16, 2025 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল। মঙ্গলবার, এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে ভাগ্য কী বলছে, দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফল রইল

    সিংহ

    আজ, আপনার কিছু বড় স্বপ্ন পূরণ হতে পারে, পরিবারে আনন্দের পরিবেশ থাকবে, বড়দের পরামর্শ আপনার কাজে লাগবে, আর্থিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নত হবে, অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন, হতাশা থেকে বেরিয়ে এসে আপনার লক্ষ্যে মনোনিবেশ করার প্রয়োজন, অফিসে প্রচুর কাজের চাপ থাকবে, আপনার শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে আপনি সুসংবাদ পাবেন, ইন্টারনেট ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের আজ কাজের চাপ থাকবে, স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, আপনার স্ত্রীর সাথে কোনও বিষয়ে মতবিরোধ হতে পারে।

    কন্যা

    আপনি আপনার পরিবারের সাথে বসে গুরুতর বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন, আর্থিক বিষয়গুলি ধীরে ধীরে উন্নত হবে, হঠাৎ কিছু বড় ব্যয় দেখা দিতে পারে, অপ্রয়োজনীয় কাজ থেকে দূরে থাকুন, আপনি জমি বা সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করতে পারেন, আপনার সন্তানদের কাছ থেকে আপনি একটি বড় উপহার পেতে পারেন, ব্যবসার জন্য দিনটি ভালো হবে, অবিবাহিতদের জন্য নতুন সম্পর্ক আসতে পারে।

    তুলা

    আপনার কাজের প্রতি আরও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, অন্যদের উপর বিশ্বাস আপনার ক্ষতি করতে পারে, আপনি আপনার পিতামাতার কাছ থেকে সহায়তা পাবেন, আপনি আর্থিক বিষয়ে আরও প্রচেষ্টা করবেন, আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে, আপনি নতুন প্রকল্পের জন্য আরও প্রচেষ্টা করতে পারবেন, আটকে থাকা কাজ দ্রুত হবে, কারও সাথে তর্কের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে বড় উপহার পেতে পারেন, আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

    বৃশ্চিক

    আপনি আপনার সম্পর্ক নতুন করে শুরু করার চেষ্টা করবেন, আপনি কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব পেতে পারেন, আপনার আর্থিক অবস্থা ভালো হবে, ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা ভালো অফার পেতে পারেন, আপনি আপনার পরিবারের সাথে ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন, আপনার শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে ভালো খবর পেতে পারেন, আপনি আজ ব্যবসায় বড় বিনিয়োগ করতে পারেন, শেয়ার বাজারের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দিনটি ভালো হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal Leo To Scorpio:সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

