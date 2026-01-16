Edit Profile
    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফলে আজ কী রয়েছে? ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ ভাগ্যফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    Published on: Jan 16, 2026 5:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ শুক্রবার দিনটি কেমন কাটবে? ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে আজ এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে? এই জ্যোতিষমতে দেখে নিন আজকের ভাগ্যফল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    সিংহ

    আপনি বন্ধুদের সাথে সময় কাটাবেন এবং সুস্বাদু খাবার উপভোগ করবেন। আজ একটি রাজনৈতিক বিষয় সমাধান হবে, যা আপনার জন্য ভালো হবে। আপনাকে ধৈর্য এবং সংযমের সাথে আপনার কাজগুলি পরিচালনা করতে হবে। বন্ধুরা আপনাকে সমর্থন অব্যাহত রাখবে। আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি শুভ অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ থাকবে। আপনি আপনার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যয় করবেন।

    কন্যা

    আজ আপনার জন্য অপ্রত্যাশিত সুবিধা নিয়ে আসবে। দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান হবে। আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং যদি আপনি কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তাহলে সময়মতো তা পূরণ করার চেষ্টা করুন। আপনার অগ্রগতির পথে বাধা দূর হবে। আপনার সন্তানরা একটি নতুন শিক্ষা কোর্সে ভর্তি হতে পারে। আপনি আপনার পিতামাতার যত্ন নেওয়ার জন্যও সময় বের করবেন, যা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে।

    তুলা

    আপনার আয় বৃদ্ধিতে আপনি খুব খুশি হবেন। শিক্ষার্থীরা কোনও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে। আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। আপনি কিছু নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হবেন। অপ্রয়োজনীয় অনেক দৌড়াদৌড়ি হবে। আপনার শ্বশুরবাড়ির কারও কাছ থেকে আপনি আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন, যা আপনাকে খুশি করবে। পরিবারের কোনও সদস্যের জন্য বিবাহের প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ায় পরিবেশটি মনোরম হবে।

    বৃশ্চিক

    যদি আপনার কোনও সমস্যা থাকে, তবে তা সমাধান করা হবে। যদি আপনি কোনও বিষয়ে অস্বস্তি বোধ করেন, তবে তা সমাধান করার চেষ্টা করুন। আপনি একটি বিনোদন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে আপনার সময় উপভোগ করবেন, তবে কোনও বিষয়ে আপনার তর্ক হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

