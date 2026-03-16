Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dainik Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কারা লাকি! দেখে নিন ১৬ মার্চ ২০২৬ রাশিফল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Mar 16, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ১৬ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে আপনার ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফল

    সিংহ

    আজ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। সমাজে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনার খ্যাতি বৃদ্ধি পেতে পারে। শেষ মুহূর্তে কোনও বড় চুক্তি থেমে গেলে কিছুটা উদ্বেগের সৃষ্টি হতে পারে, তবে একটি অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করাও আপনাকে সন্তুষ্টি এনে দেবে। আপনাকে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হতে পারে, যা আপনার খ্যাতি আরও শক্তিশালী করবে। আপনার অন্যদের অনুভূতিকে সম্মান করা উচিত এবং আপনার প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বজায় থাকবে। অর্থ বিনিয়োগের আগে, কারও পরামর্শের ভিত্তিতে কোনও কিছুতে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলাই ভালো।

    কন্যা

    ভাগ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য অনুকূল হবে। আপনার স্ত্রীর সমর্থন এবং সহযোগিতা আপনাকে মানসিক শক্তি দেবে। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনি কিছুটা চিন্তিত হতে পারেন, তবে সঠিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। আজ আপনার কর্মকাণ্ডে বিচক্ষণতা এবং বিচক্ষণতা প্রদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনার পাড়ায় কোনও বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে জড়িত না হয়ে চুপ থাকাই ভালো। সরকারি প্রকল্প থেকে আপনার লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনি একটি সঞ্চয় প্রকল্পে বিনিয়োগ করার কথাও বিবেচনা করতে পারেন।

    তুলা

    আজ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ নিয়ে আসবে। পেটের সমস্যা নিয়ে অসাবধান হবেন না এবং তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন। ছাত্রছাত্রীরা তাদের পড়াশোনায় কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে, তবে ধৈর্যশীল মনোভাব পরিস্থিতির উন্নতি করবে। আজ যেকোনো পুরনো লেনদেনও মিটে যেতে পারে। আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য একটি চমকের পরিকল্পনা করতে পারেন, যা আপনার সম্পর্ককে আরও মধুর করবে। আয় বৃদ্ধির ইঙ্গিত রয়েছে এবং পারিবারিক ভ্রমণেরও পরিকল্পনা করা হতে পারে।

    বৃশ্চিক

    বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের আজ আর্থিক বিষয়গুলিতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পরিকল্পনা অপরিহার্য হবে। আপনি আপনার শখ এবং আরামের জন্য ভাল ব্যয় করতে পারেন এবং বাড়ির সংস্কারও শুরু হতে পারে। তবে, আপনার মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ থাকতে পারে, কারণ দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা আবার দেখা দিতে পারে। ইতিমধ্যে, আপনি কর্মক্ষেত্র থেকে কিছু সুসংবাদও পেতে পারেন, যেমন পদোন্নতি বা প্রশংসা, যা আপনার হৃদয়ে আনন্দ বয়ে আনবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes