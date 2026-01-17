Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dainik Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের আজ শনিবারের রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Jan 17, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক রাশির আজ শনিবারের রাশিফলে কী রয়েছে জ্যোতিষমতে? ১৭ জানুয়ারি ২০২৬-এ আজ গোটা দিন কেমন কাটবে এই ৪ রাশির? এই চার রাশির জাতক জাতিকাদের স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক রাশির কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক রাশির কেমন কাটবে আজকের দিন? জানুন রাশিফল

    সিংহ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হতে চলেছে। আপনার আয় আপনাকে আনন্দ দেবে। নতুন লোকেদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পাবেন। আপনার ব্যবসা আগের চেয়ে ভালো হবে এবং আপনি আপনার বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত দিয়ে অন্যদের অবাক করে দেবেন। আপনার জীবনসঙ্গী আপনার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবেন। আপনার সঙ্গীর আয়ও উন্নত হবে। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা যেকোনো সরকারি কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি অন্য কোনও কোম্পানি থেকে প্রস্তাব পেতে পারেন।

    কন্যা

    আজ, আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে মজা করে কিছুটা সময় কাটাবেন, তবে আপনার দায়িত্বের প্রতিও আপনি গভীর মনোযোগ দেবেন। যদি আপনার কোনও শারীরিক সমস্যা থাকে, তাহলে একজন ভালো ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন এবং গাড়ি চালানোর সময় সাবধান থাকুন, কারণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার সন্তানরা কোনও বিষয়ে চিন্তিত থাকবে, তবে আপনার কাজের জন্য অন্যদের উপর নির্ভর করা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি আপনার কাজে বিলম্ব করবে।

    তুলা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি মিশ্র দিন হবে। আপনি আপনার দৈনন্দিন রুটিন উন্নত করার প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করবেন এবং আপনার বসের সাথে আপনার তর্ক হতে পারে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পাবেন। আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার গভীর মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং অপরিচিতদের সাথে কোনও লেনদেন এড়িয়ে চলা উচিত, অন্যথায় আপনি পরে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনি সমস্যায় পড়বেন এবং আপনার বাড়িতে কোনও আত্মীয়ের আগমন আপনার ব্যয় বাড়িয়ে দেবে।

    বৃশ্চিক

    আজ, আপনি আপনার কাজ নিয়ে চিন্তিত থাকবেন, কিন্তু আপনার সাহস হারাবেন না এবং সাহসের সাথে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন না। আপনার একটি ইচ্ছা পূরণ করা আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। পরিবারের মধ্যে কোনও বিষয়ে আলোচনা সম্ভব। একসাথে অনেক কাজ করার ফলে আপনার একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে। বাইরে এবং ঘোরাঘুরি করার সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে কিছু পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন, যা পারিবারিক সমস্যার সমাধান করবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Dainik Rashifal Leo To Scorpio: সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes