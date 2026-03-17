সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১৭ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ১৭ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।
সিংহ
আজ আপনার সাহস এবং সাহস বৃদ্ধি পাবে। তবে, কাজ সম্পন্ন করার জন্য আপনাকে আরও ভদ্র আচরণ অবলম্বন করতে হতে পারে, কারণ আপনার জ্বালাময় স্বভাব কিছু লোককে অস্বস্তিকর করে তুলতে পারে। অপরিচিতদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখাই ভালো। পারিবারিক সমস্যা কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে, তবে বুদ্ধিমানের সাথে কাজ করলে সবকিছু পরিচালনা করা সম্ভব হবে। আজ আপনার সন্তানদের কাছে করা কোনও প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হতে পারে।
কন্যা
আজকের দিনটি আপনার জন্য অবশ্যই একটি ফলপ্রসূ দিন হবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর সাথে সামান্য ঝগড়া হতে পারে, তবে একটি বুদ্ধিমান পদ্ধতি বিষয়টির সমাধান করবে। বিদেশে পড়াশোনা করার স্বপ্ন দেখছেন এমন শিক্ষার্থীরা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। পুরনো পারিবারিক বিরোধগুলি কথোপকথনের মাধ্যমে সমাধান করা হবে এবং সম্পর্কগুলি আরও সুসংগত হয়ে উঠবে। আপনি আপনার বাবার সাথে একটি নতুন গাড়ি কেনার বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন।
তুলা
আজ আপনাকে জাঁকজমক এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিচ্ছে। কোনও সরকারি বিষয় আপনার জন্য কিছুটা ঝামেলার কারণ হতে পারে এবং কোনও লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত বিরোধ এমনকি আইনি ক্ষেত্রেও পরিণত হতে পারে। আপনার সন্তানের ভর্তির বিষয়ে আপনি তার সিনিয়র বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারেন। আপনি নিজের জন্য কিছু নতুন পোশাক বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। বাড়িতে অতিথির আগমন আনন্দের পরিবেশ বয়ে আনবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার জন্য একটি বিশেষ দিন হতে চলেছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনি উদযাপনের জন্য একটি ছোট পার্টিও করতে পারেন। ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব লাভজনক প্রমাণিত হবে এবং ভালো লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। একটি নতুন যানবাহন কেনার ধারণাও মাথায় আসতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )