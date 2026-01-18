Daily Horoscope Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

Edit Profile
    Daily Horoscope Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Jan 18, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আজ চার রাশির ভাগ্য। আজ রবিবার, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ কেমন কাটবে, তার হদিশ রইল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    সিংহ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি চাপপূর্ণ দিন হবে। আপনার সন্তানদের স্বাস্থ্যের প্রতি গভীর মনোযোগ দিন। যেকোনো কাজে ঝুঁকি নেওয়া পরবর্তীতে সমস্যা তৈরি করতে পারে। আপনার বাবা আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেবেন এবং যদি আপনি তা সম্পন্ন করতে শিথিল হন, তাহলে আপনি সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারেন। আজ আপনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে দেখা হবে। আপনার বাড়িতে একজন অতিথি আসতে পারেন, যা আপনাকে ব্যস্ত রাখবে।

    কন্যা

    আজ আপনার জন্য সমস্যা নিয়ে আসবে। নেতিবাচক চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলুন এবং আপনার বাড়ির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দিকে মনোযোগ দিন। পরিবারের কোনও সদস্যের বিবাহের মুখোমুখি হওয়া যেকোনো বাধা দূর হবে। আপনার কাজে ধৈর্য এবং সংযম বজায় রাখতে হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বস যদি কোনও কাজের বিষয়ে কোনও পরামর্শ দেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই তা বাস্তবায়ন করতে হবে। আপনার পদোন্নতিতে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে।

    তুলা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার দিন হবে। আপনি কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। আপনার সহকর্মীর কোনও কথায় আপনি বিরক্ত বোধ করতে পারেন। দীর্ঘদিন পর কোনও পুরনো বন্ধু আপনার সাথে দেখা করতে আসতে পারে। আপনার স্ত্রী একটি নতুন চাকরি পেতে পারেন। আপনি যে কোনও কাজেই অবশ্যই সাফল্য পাবেন।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। পারিবারিক বিবাদ আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে এবং আপনার সন্তানের চাকরির জন্য আপনাকে বিদেশ ভ্রমণ করতে হতে পারে। আপনি ভালো খাবার উপভোগ করবেন, কিন্তু পেটের সমস্যা আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে তুলবে। শিক্ষার্থীরা বৌদ্ধিক এবং মানসিক বোঝা থেকে মুক্তি পাবে। অনেক দিন পরে কোনও পুরানো বন্ধু আপনার সাথে দেখা করতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

