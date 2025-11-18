Edit Profile
    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৮ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ১৮ নভেম্বর ২০২৫ দেখে নিন রাশিফল।

    Published on: Nov 18, 2025 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ,কন্যা,তুলা,বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৮ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রইল মঙ্গলবারের রাশিফল।

    সিংহ-কন্যা-তুলা-বৃশ্চিকের কেমন কাটবে ১৮ নভেম্বর ২০২৫? জানুন রাশিফল
    সিংহ

    সম্পত্তির ভালো লাভে আপনি খুব খুশি হবেন, তবে শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আপনি কিছু নতুন মানুষের সাথেও পরিচিত হবেন, যা আপনাকে রাজনীতিতে হাত চেষ্টা করার সুযোগ দেবে। আপনি একজন বিশিষ্ট নেতার সাথে দেখা করার সুযোগও পেতে পারেন।

    কন্যা

    দিনটি আপনার জন্য মজা এবং আনন্দে পূর্ণ হবে। আপনার করা কোনও ভুলের জন্য আপনি দ্বিধাগ্রস্ত হবেন। আপনি আপনার কাজ আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখার চেষ্টা করবেন, যা আপনার সমস্যার কারণ হবে। আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে একটি আশ্চর্য উপহার পেয়ে আপনি খুশি হবেন। আপনার ভাইবোনদের অনুভূতিকে সম্মান করুন।

    তুলা

    আপনার সহকর্মীদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে এবং আপনার কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন করার বিষয়ে একটু কঠোর হতে হবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে কোনও ভুল করতে পারেন, যা আপনার সহকর্মীদের বিরক্ত করবে।

    বৃশ্চিক

    দিনটি আপনার জন্য একটি আনন্দের দিন হবে। আপনার সম্পদ বৃদ্ধিতে আপনি খুশি হবেন এবং পরিবারের সদস্যের বিবাহের পথে যেকোনো বাধা দূর করার জন্য আপনাকে একসাথে কাজ করতে হবে। আপনার খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন, কারণ কোনও পুরানো সমস্যা আবার দেখা দিতে পারে। আজ, আপনি আপনার জীবনযাত্রার মানও উন্নত করবেন। যারা শেয়ার বাজার বা লটারিতে বিনিয়োগ করছেন তাদের জন্য এটি একটি শুভ দিন হবে। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

