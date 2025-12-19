Edit Profile
    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Dec 19, 2025 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে কী ঘটতে চলেছে, তার হদিশ দেখে নিন রাশিফলে। ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। আজ শুক্রবার ভোরেই দেখে নিন এই চার রাশি সম্পর্কে কোন আভাস দিচ্ছে রাশিফল। রইল এই চার রাশির রাশিফল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা?
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা?

    সিংহ

    আপনার পরিকল্পনাগুলি উল্লেখযোগ্য লাভ আনবে, আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে। আপনার দৈনন্দিন রুটিন উন্নত করতে হবে, এবং অতিথির আগমন একটি মনোরম পরিবেশ নিয়ে আসবে এবং আপনাকে বেশ ব্যস্ত রাখবে। আপনি আগামীকাল পর্যন্ত আপনার কাজ স্থগিত রাখার চেষ্টা করবেন। যদি আপনি বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে এটি একটি ভালো ধারণা হবে

    কন্যা

    আপনি কর্মক্ষেত্রে ভ্রমণেও যেতে পারেন। যদি আপনার কোনও শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়, তবে তাদের অবমূল্যায়ন করবেন না। আপনার ভাইবোনদের সাথে আপনার ভালো সম্পর্ক থাকবে এবং অনেক দিন পর আপনার কোনও দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে দেখা করার সুযোগ হবে। আপনার বাবা-মায়ের যত্ন নেওয়ার জন্যও আপনি কিছুটা সময় নেবেন। আপনার চারপাশের লোকেদের সাথে আপনার পরিচিত হওয়া দরকার এবং যে কোনও অমীমাংসিত চুক্তি চূড়ান্ত করা হবে।

    তুলা

    আপনাকে ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে প্রবেশ করতে হতে পারে। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার পথ খুঁজে পাবে। আপনি কিছু নতুন মানুষের সাথে দেখা করবেন। আপনি দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছ থেকে সুসংবাদ শুনতে পারেন। আপনি যদি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি তা ফেরত পেতে পারেন এবং কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে।

    বৃশ্চিক

    আপনি অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবেন। আপনার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। আপনি যদি কাউকে প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই সময়মতো তা পূরণ করতে হবে। আপনি আন্তরিকভাবে অন্যদের মঙ্গলের কথা ভাববেন, কিন্তু লোকেরা এটিকে স্বার্থপরতা বলে ভুল করতে পারে। আজকের দিনটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো হবে। যদি আপনি কাউকে সাহায্য করার সুযোগ পান, তাহলে তা করুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

