    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্য়ে আজ লাকি কারা? ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল কী?

    Published on: Jan 19, 2026 5:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ , কন্যা, তুলা এবং বৃশ্চিকের মধ্যে আজ সোমবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। আজ ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। এই স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    সিংহ , কন্যা, তুলা এবং বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    সিংহ , কন্যা, তুলা এবং বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    সিংহ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য দীর্ঘ দিনের অমীমাংসিত কাজগুলি সম্পন্ন করার দিন হবে এবং আপনি একটি ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে পারেন। আপনার সন্তান যদি নতুন চাকরি পায় তবে আপনি খুব খুশি হবেন, তবে কোনও ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের সঙ্গীর সাথে দেখা করতে পারেন। আপনার একটি নতুন বাড়ি, সম্পত্তি ইত্যাদি কেনার সুযোগ থাকবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন।

    কন্যা

    আজ আপনার সাহস এবং বীরত্ব বৃদ্ধি পাবে। আপনি নতুন কিছু চেষ্টা করার ইচ্ছা অনুভব করবেন, যা আপনাকে আপনার ব্যবসায় কিছু পরিবর্তন করার কথা বিবেচনা করতে পরিচালিত করবে। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় ভালো করবে এবং যদি আপনার সন্তান কোনও পরীক্ষা দিয়ে থাকে, তবে তাদের ফলাফল ঘোষণা করা হতে পারে। প্রতিকূল আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলবে। আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। আপনার বাবার কিছু কথা শুনে আপনার খারাপ লাগতে পারে।

    তুলা

    আজ আপনার অবসর সময় বৃদ্ধি পাবে। আপনি সিনিয়র সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। কাজের জন্য আপনাকে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণে যেতে হতে পারে, তাই আপনার জিনিসপত্রের প্রতি আপনার বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। আপনি যদি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি তা ফেরত পেতে পারেন। যেকোনো বিনিয়োগ বুদ্ধিমানের সাথে এবং বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করে করুন। আজ আপনি কিছু পার্শ্ব আয়ও পেতে পারেন।

    বৃশ্চিক

    আজকের দিনটি আপনার জন্য জ্ঞান এবং বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন হবে। আপনার পারিবারিক চাহিদা সম্পর্কে অসাবধান হবেন না। আপনার বিবাহিত জীবনে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, তাই আপনাকে সমন্বয় বজায় রাখতে হবে। অবসর গ্রহণকারী পরিবারের কোনও সদস্যের জন্য একটি সারপ্রাইজ পার্টির আয়োজন করা হতে পারে। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি আপনার বাবার সাথে কাজ নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal Leo To Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্য়ে আজ লাকি কারা? ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

