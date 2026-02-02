Edit Profile
    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল কী বলছে? রইল ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ র রাশিফলে কী রয়েছে, দেখে নিন।

    Published on: Feb 02, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ সোমবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। আজ এই চার রাশির ভাগ্যে স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কী রয়েছে দেখে নিন জ্যোতিষমতে।

    কেমন কাটবে সোমবার? জানুন রাশিফল
    সিংহ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য শুভ হবে। আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন। আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটাবেন, যা আপনার সম্পর্ক উন্নত করার সুযোগ দেবে। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে কোনও ব্যবসায়িক চুক্তি নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তবে এটি চূড়ান্ত হতে পারে। আপনার অতিরিক্ত শক্তির কারণে, আপনি সময়মতো আপনার কাজগুলি সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন এবং আপনার সন্তানদের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেন।

    কন্যা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য আর্থিকভাবে ভালো হবে। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে কারণ আপনি কিছু পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন এবং আপনার বর্ধিত আয় আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য কিছু পছন্দসই জিনিসপত্রও কিনবেন, তবে কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনাকে কিছুটা বিচক্ষণতা অবলম্বন করতে হবে। যারা চাকরি পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছেন তাদের জন্য আজকের দিনটি ভালো হবে।

    তুলা

    আজ আপনার জন্য একটি ব্যস্ত দিন হবে। আপনার কাজের জন্য অন্য কারো উপর নির্ভর করবেন না। আপনার কোনও পার্টি বা অন্য কিছুতে যোগদানের সুযোগ থাকবে। কারও সাথে কথা বলার আগে সাবধানে চিন্তা করুন। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন। যানবাহন ব্যবহার করার সময় আপনার একটু সতর্ক থাকা দরকার। অনেক দিন পর আপনার কোনও বন্ধুর সাথে দেখা করার সুযোগ আসবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে বাধাগ্রস্ত করবে না।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার জন্য উত্থান-পতনের দিন হবে। আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, তাই আপনার খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করুন। আপনাকে কাজের জন্য হঠাৎ ভ্রমণে যেতে হতে পারে। আপনার ভাইদের সাহায্যে ব্যবসায়িক যে কোনও চলমান সমস্যা সমাধান করা হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন কিছু চেষ্টা করার ইচ্ছা তৈরি হবে। আপনার রক্তের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল কী বলছে? রইল ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল

