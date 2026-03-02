Edit Profile
    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের রাশিফল রইল।

    Published on: Mar 02, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ২ মার্চ ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির জাতক জাতিকার মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন রাশিফল। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফল দেখে নিন।
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফল দেখে নিন।

    সিংহ

    আজ আপনার জন্য একটি বিশেষ দিন হতে চলেছে। আপনি কিছু নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হবেন যারা আপনার ব্যবসায়ের জন্য উপকারী হতে পারে। আপনি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন, যা আপনার মনে প্রচুর শান্তি বয়ে আনবে। প্রেমে পড়াদের জন্য, আজ কিছু নতুন চ্যালেঞ্জ আসবে, যার জন্য বিচক্ষণতার প্রয়োজন হবে। আপনি একটি সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করতে পারেন।


    কন্যা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। বাইরে ঘুরতে ঘুরতে আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের সাথে শিক্ষাগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে। আজ আপনার ব্যবসায় কিছু উত্থান-পতনের সম্মুখীন হবে, যার ফলে আপনার কাজ কম আনন্দদায়ক হবে। তবে, একটি যানবাহন কেনা একটি ভালো ধারণা হবে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে।

    তুলা

    আজকের দিনটি আর্থিকভাবে আপনার জন্য ভালো হবে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি আগের তুলনায় ভালো হবে। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও উন্নত হবে। আপনার কোনও কাজের ব্যাপারে অসাবধান হওয়া এড়িয়ে চলা উচিত এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকা উচিত। তবে, আপনার একগুঁয়ে মনোভাবের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত, যা আপনার এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কিছুটা বিরোধের কারণ হতে পারে।

    বৃশ্চিক

    সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হবে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং যেকোনো আইনি বিষয়ে একজন ভালো আইনজীবীর পরামর্শ নেবেন। আপনার মনে প্রতিযোগিতার অনুভূতি বজায় থাকবে। ধৈর্য এবং সাহসের সাথে আপনার কাজগুলি পরিচালনা করার চেষ্টা করুন। যদি আপনার বাবার সাথে তর্ক হয়, তাহলে চুপ থাকার চেষ্টা করুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

