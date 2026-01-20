Edit Profile
    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ২০ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    Published on: Jan 20, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? মঙ্গলবার, ২০ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। জ্যোতিষশাস্ত্রমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক দিয়ে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    
    

    সিংহ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য উদ্বেগের দিন হবে। আপনার কিছু আর্থিক উদ্বেগ থাকতে পারে। পরিবারের কোনও সদস্যের বিয়ের প্রস্তাব অনুমোদিত হতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা একটি ভাল সুযোগ পাবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রমের উপর নির্ভর করা উচিত, তাই কোনও অন্যায় কাজ এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি পরে আরও অসুবিধার দিকে নিয়ে যেতে পারে। ফলত সাবধান।

    কন্য়া

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি ব্যস্ত দিন হতে চলেছে। কিছু কাজ সম্পন্ন করতে আপনার সমস্যা হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের ওঠানামা নিয়ে আপনি সমস্যায় পড়বেন, যার জন্য আপনাকে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হতে পারে। অতিথির আগমন পরিবারের সদস্যদের ব্যস্ত রাখবে, তবে কোনও পুরানো বিষয় নিয়ে তর্কও হতে পারে। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। আপনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে গভীরভাবে মগ্ন থাকবেন।

    তুলা

    আজ আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। আপনার চারপাশের মানুষের সাথে আপনার সুসম্পর্ক থাকবে, তবে আপনার কিছু শত্রুও থাকতে পারে। যদি আপনি কারও কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে তা পরিশোধে আপনার সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনি সক্রিয়ভাবে দাতব্য কাজেও অংশগ্রহণ করবেন এবং একটি নতুন সম্পত্তি কিনতে পারেন, যার জন্য আপনি ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারেন। আপনার বাবা কোনও কারণে আপনার উপর রাগ করতে পারেন।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, যা আপনার আর্থিক অবস্থানকে শক্তিশালী করবে। আপনি আপনার মুলতুবি থাকা কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। যদি কোনও আইনি বিষয় দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কিত থাকে, তবে আপনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আপনার কাজের মাধ্যমে আপনি একটি নতুন পরিচয় স্থাপন করবেন এবং ভ্রমণের সাথে জড়িতরা একটি বড় আদেশ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal Leo To Scorpio: সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ২০ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

