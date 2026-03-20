সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন, ২০ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ শুক্রবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২০ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন জ্যোতিষমত। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার রাশিফল। জ্যোতিষমত রইল।
সিংহ
ছাত্রছাত্রীদের জন্য আজ একটি খুব আরামদায়ক দিন হবে। পড়াশোনা সংক্রান্ত মানসিক ও বৌদ্ধিক চাপ কমতে পারে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ভালো লাভে আপনি খুশি হবেন। তবে, একটি শারীরিক সমস্যা কিছু অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আজ আপনার কিছু নতুন এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে পরিচয় হতে পারে, যা রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ এনে দিতে পারে। একজন বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী নেতার সাথে সাক্ষাতের সম্ভাবনাও রয়েছে।
কন্যা
আজকের দিনটি আনন্দ ও উল্লাসে পরিপূর্ণ থাকবে। তবে, অতীতের কোনো ভুল শুধরে নিতে আপনাকে হয়তো তাড়াহুড়ো করতে হতে পারে। আপনি হয়তো কিছু কাজ আগামীকালের জন্য স্থগিত করার চেষ্টা করতে পারেন, যা পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পাওয়া একটি অপ্রত্যাশিত উপহার আপনাকে আনন্দিত করবে। আপনার ভাইবোনদের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন এবং যদি কারও কথায় আপনার খারাপ লাগে, তবে তা চেপে না রেখে খোলাখুলিভাবে কথা বলুন।
তুলা
আজ আপনাকে আপনার আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। সহকর্মীদের সাথে খুব বেশি ব্যক্তিগত বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। সময়মতো আপনার কাজ শেষ করতে, আপনাকে একটি কঠোর এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে ছোটখাটো ভুল আপনার সহকর্মীদের বিরক্ত করতে পারে। আপনি বাড়ির মেরামত বা সংস্কারের পরিকল্পনাও করতে পারেন।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি আপনার জন্য সুখ ও সন্তুষ্টি বয়ে আনবে। সম্পদ বৃদ্ধি আপনাকে আনন্দ দেবে। পরিবারের কোনো সদস্যের বৈবাহিক জীবনের যেকোনো বাধা দূর করতে আপনারা একসঙ্গে কাজ করবেন। খাদ্যাভ্যাসের প্রতি অবহেলা করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ কোনো দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা পুনরায় দেখা দিতে পারে। আপনি আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করারও চেষ্টা করবেন। যারা শেয়ার বাজার বা লটারির মতো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করছেন, তাদের জন্য দিনটি অনুকূল হতে পারে এবং ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )