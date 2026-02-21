Edit Profile
    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ কেমন কাটবে? ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    Published on: Feb 21, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে আপনার ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির মধ্যে আজ প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন। চার রাশির মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    কেমন কাটবে শনিবার? জানুন রাশিফল
    সিংহ

    আজকের দিনটি স্বাভাবিক হবে, তবে আপনার সময়কে বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। অলস বসে থাকার চেয়ে মুলতুবি থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করা ভাল। যারা বিদেশে পড়াশোনা করার স্বপ্ন দেখছেন তারা একটি ভাল সুযোগ বা বৃত্তি পেতে পারেন। আপনার স্ত্রীর জন্য একটি ছোট চমক আপনার সম্পর্ককে মধুর করে তুলবে। আটকে থাকা তহবিল পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। মনে রাখবেন: অন্যের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে।

    কন্যা

    আজকের দিনটি শক্তি এবং উৎসাহে ভরা থাকবে। অতিথিরা আপনার বাড়িতে একটি মনোরম পরিবেশ নিয়ে আসবেন এবং আপনি ইতিবাচক বোধ করবেন। ব্যবসায় উত্থান-পতন সত্ত্বেও, আপনার আত্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকবে। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকলে, অনেক কাজ সহজেই সম্পন্ন হবে। পরিবারের সদস্যের বিবাহের বাধা দূর করলে আনন্দ আসবে।

    তুলা

    আজকের দিনটি কিছুটা চাপপূর্ণ হতে পারে, বিশেষ করে কাজের চাপ আপনাকে মানসিকভাবে ক্লান্ত করে তুলতে পারে। আপনি আপনার মেজাজ পরিবর্তন করার চেষ্টা করবেন, যা দীর্ঘমেয়াদে উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনি ভাল খাবার এবং ছোট ছোট আনন্দের মধ্যে সান্ত্বনা পাবেন। আপনার সন্তানের আচরণ নিয়ে আপনি চিন্তিত হতে পারেন, তাই ধৈর্য ধরুন। গোপনীয় বিষয়গুলি ভাগ করে নেওয়া এড়িয়ে চলুন। সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনও প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার লক্ষণ রয়েছে।

    আজকের দিনটি ভারসাম্যপূর্ণ হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি নতুন সুযোগ পেতে পারেন এবং ভ্রমণের পরিকল্পনাও করতে পারেন। ধর্মীয় কার্যকলাপে আপনার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, যা মানসিক শান্তি বয়ে আনবে। পরিবারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি চিন্তিত হতে পারেন। আপনার অর্থ এবং সময় বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করুন, কারণ অসাবধানতা ভবিষ্যতে সমস্যার কারণ হতে পারে। সম্পত্তির বিষয়ে আপনার দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

