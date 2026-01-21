Edit Profile
    Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন

    রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্য।

    Published on: Jan 21, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজ বুধবার, ২১ জানুয়ারি ২০২৬ দিনটি কেমন কাটতে চলেছে, তার হদিশ দিচ্ছ রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্য।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের রাশিফল রইল।
    সিংহ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি মিশ্র দিন হবে। আপনি আপনার অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেন এবং বিদেশে ব্যবসা করা ব্যক্তিরা কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। আপনার একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ থাকবে, যেখানে আপনি কিছু নতুন লোকের সাথে পরিচিত হবেন, যা আপনার জনসমর্থন বৃদ্ধি করবে। যদি আপনি আপনার চাকরিতে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হন, তাহলে আপনি সেগুলি সমাধানে অধ্যবসায়ী হবেন।

    কন্যা

    আজ আপনার জন্য সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। আপনার যে কোনও আর্থিক সমস্যা সমাধান হবে এবং আপনার আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে, কারণ আপনি কিছু পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেন। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন, তাই কোনও পুরানো অভিযোগ উত্থাপন করবেন না। আপনি যদি বাইরে যাওয়ার কথা ভাবছেন, তাহলে আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নিতে ভুলবেন না। আজ আপনি কোনও কারণে সমস্যায় পড়বেন।

    তুলা

    আজ আপনার জন্য দাতব্য কাজে অংশগ্রহণের দিন হবে। আপনার যে কোনও উত্তেজনা দূর হবে। আপনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকবেন। আপনার বাড়িতে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে পারে, তবে আপনার বিবাহিত জীবনে একটি নতুন সমস্যা দেখা দিতে পারে, যার জন্য আপনাকে আপনার স্ত্রীর সাথে দেখা করতে হবে এবং সেগুলি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। আপনার সন্তানদের কাছে করা যেকোনো প্রতিশ্রুতিও সময়মতো পূরণ করতে হবে।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার জন্য একটি নতুন সম্পত্তি কেনার দিন হবে। ব্যাংক সম্পর্কিত কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হতে পারে এবং আপনি পরিবারের কোনও সদস্যের সাথে দেখা করতে পারেন। আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র রক্ষা করতে ভুলবেন না। প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে কেউ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে, তাই আপনার চোখ এবং কান খোলা রাখুন। কোনও কাজের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করবেন না।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

