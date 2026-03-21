সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা! ২১ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২১ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির আজ স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আপনাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সাথে আপনার যে কোনো মতবিরোধ মিটে যেতে পারে। বাড়িতে কোনো ধর্মীয় বা প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতে পারে। কিছু নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে আপনি কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন, কিন্তু আপনার ভাইদের সমর্থন আপনাকে কিছুটা স্বস্তি দেবে। পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি উদ্বিগ্ন হতে পারেন। বাইরে খাওয়া এড়িয়ে চলাই ভালো হবে।
কন্যা
আজকের দিনটি আপনার জন্য সাধারণ হলেও সন্তোষজনক হবে। আয় বৃদ্ধি আনন্দ বয়ে আনবে এবং আপনি সহজেই আপনার প্রয়োজনীয় খরচ মেটাতে পারবেন। পরিবারে শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরামর্শের প্রশংসা করে আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আপনার সুনাম অর্জন করতে পারেন। তবে, পাড়ায় কোনো বিবাদ দেখা দিতে পারে, তাই এতে জড়িয়ে না পড়ে শান্ত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
তুলা
আর্থিকভাবে আজ আপনার জন্য একটি ভালো দিন যাবে। আপনি আপনার অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করার চেষ্টা করবেন। আপনি কোনো শুভ বা মঙ্গলময় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। চাকরিজীবীদের কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে ভেবে দেখা উচিত। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো ফল করবে এবং কোনো প্রতিযোগিতাতেও অংশ নিতে পারে। কোনো প্রতিপক্ষ মিষ্টি কথায় আপনাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতে পারে, তাই কাউকে খুব দ্রুত বিশ্বাস করবেন না।
বৃশ্চিক
আজ আপনার জন্য অন্যদিনের চেয়ে ভালো একটি দিন হবে। যারা রাজনীতি বা সামাজিক অঙ্গনের সাথে জড়িত, তারা নতুন স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করতে পারেন। আপনার খ্যাতি ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। আপনার সন্তানরা আপনার কাছে কিছু চাইতে পারে, যা আপনি সানন্দে পূরণ করবেন। আপনি পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের সাথে বসে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং একসাথে যেকোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )