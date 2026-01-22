Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২২ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    Published on: Jan 22, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। আজ ২২ জানুয়ারি ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল আজকের রাশিফল।

    দৈনিক রাশিফল।
    দৈনিক রাশিফল।

    সিংহ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং এমনকি দূরে বসবাসকারী পরিবারের কোনও সদস্যের সাথে দেখা করার পরিকল্পনাও করতে পারেন। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা উন্নত হবে। আপনার সহকর্মীর কোনও কথায় আপনি বিরক্ত বোধ করতে পারেন। ভালোবাসা এবং সহযোগিতার অনুভূতি বজায় থাকবে এবং আপনার ব্যবসা উন্নত হবে, যা আপনাকে আনন্দ দেবে।

    কন্যা

    আজ আপনার জন্য নতুন সম্পত্তি অর্জনের দিন হবে। আপনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকবেন এবং দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা যেকোনো ব্যবসায়িক চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে কোনও শুভ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হতে পারে। আপনি যদি কারও কাছ থেকে টাকা ধার করে থাকেন, তাহলে তা পরিশোধের জন্য আপনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন। সামাজিক ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিরা তাদের সম্মান ও সম্মান বৃদ্ধি পেলে খুশি হবেন।

    তুলা

    আজ আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হবে। আপনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে দেখা হবে। আপনি যদি ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার কথা ভেবে থাকেন, তাহলে আপনি সহজেই তা পেয়ে যাবেন। আপনার দৈনন্দিন রুটিন উন্নত করতে হবে, তাই আপনার কাজে শিথিল হবেন না। যদি আপনার মা আপনাকে কোনও দায়িত্ব দেন, তাহলে সময়মতো তা সম্পন্ন করার চেষ্টা করুন। আপনি আপনার ছোট বাচ্চাদের সাথে মজা করে কিছুটা সময় কাটাবেন। পরিবারের কোনও সদস্যকে নিয়ে ক্রমাগত ঝামেলা থাকবে।

    বৃশ্চিক

    যারা চাকরি খুঁজছেন তাদের জন্য আজকের দিনটি ভালো হবে। তাদের প্রতিবেশীদের সাথে তাদের ভালো যোগাযোগ থাকবে এবং তাদের কর্তারা তাদের কাজ দেখে বেশ খুশি হবেন। আপনি ভালো খাবার উপভোগ করবেন, তবে আপনার পেটের সমস্যাগুলির দিকে মনোযোগ দিতে হবে। কারও সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নেওয়া পরে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আপনার চাকরির সাথে সম্পর্কিত কাজের জন্য আপনাকে বিদেশ ভ্রমণ করতে হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২২ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes