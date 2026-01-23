Edit Profile
    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ সরস্বতী পুজোর দিন কেমন কাটবে? ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    Published on: Jan 23, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সরস্বতী পুজো ২০২৬য় দেখে নিন সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ রইল রাশিফলে। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। রইল রাশিফল। আজ শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।

    সরস্বতী পুজো ২০২৬র রাশিফল রইল
    সরস্বতী পুজো ২০২৬র রাশিফল রইল

    সিংহ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে খ্যাতি অর্জনের দিন হবে। আপনি যদি কারো কাছ থেকে ঋণ নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি তা অনেকাংশে পরিশোধ করতে পারবেন, তবে আপনার আয়ের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আপনার শারীরিক সমস্যার বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারেন। শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করা উচিত, অন্যথায় তারা পরে সমস্যার সম্মুখীন হবে। আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে দেখা করবেন, যা আপনার ব্যবসাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

    কন্যা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি মিশ্র দিন হবে। আপনার সন্তানের চাকরির সাথে সম্পর্কিত কাজের জন্য আপনি ভ্রমণ করতে পারেন। আপনার আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। আপনি যদি আপনার মাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অবহেলা করেন, তাহলে তিনি রেগে যেতে পারেন। এগিয়ে যাওয়ার আগে আপনার চারপাশের লোকদের চিনতে হবে। ব্যাংকিং খাতে কর্মরতরা একটি ভালো স্কিমে অর্থ বিনিয়োগ করবেন।

    তুলা

    আজ আপনার জন্য কিছুটা প্রতিকূল হবে, কারণ আপনার তাড়াহুড়ো কিছু অসুবিধার কারণ হতে পারে। আপনার যেকোনো সম্পত্তির লেনদেন সমস্যা তৈরি করবে। আপনার সন্তানের ভর্তির বিষয়ে আপনি নতুন লোকের সাথে দেখা করবেন এবং কাউকে টাকা ধার দেওয়া এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি আপনার সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার জন্য স্বাস্থ্যগত চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবে, কারণ খারাপ খাদ্যাভ্যাসের কারণে আপনার পেটের সমস্যা হতে পারে। আজ, আপনি আপনার নতুন বাড়ির সংস্কার শুরু করবেন, যার জন্য অনেক প্রচেষ্টা লাগবে, তবে আপনি অন্যান্য কাজের প্রতি অবহেলা করবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার পছন্দের কাজ না পেয়ে আপনি হতাশ হবেন, তবে আপনাকে এখনও কাজ করতে হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

