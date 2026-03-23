    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! রইল ২৩ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন সোমবারের রাশিফলে।

    Published on: Mar 23, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ সোমবার ২৩ মার্চ ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    সিংহ

    আপনার দশম ঘরে (কর্মক্ষেত্র) চন্দ্রের প্রবেশ আপনার সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করবে। আজ সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের দিন। সপ্তম ঘরে বুধের সরাসরি গতি আপনার ব্যবসায়িক চুক্তি ও সমঝোতায় স্থিতিশীলতা আনবে। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। সাফল্যের উত্তেজনায় অন্যদের পরামর্শ উপেক্ষা করবেন না; যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভদ্রতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিকভাবে, আজ বেতন বৃদ্ধি বা একটি নতুন চুক্তি চূড়ান্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার দাম্পত্য জীবনে স্বচ্ছতা আসবে। স্বাস্থ্যের জন্য, আপনার হাঁটুর যত্ন নিন এবং একটি নিয়মিত রুটিন অনুসরণ করুন।

    কন্যা

    চন্দ্র আপনার সৌভাগ্যের নবম ঘরে অবস্থান করছে, যা দীর্ঘমেয়াদী উন্নতি এবং শিক্ষার প্রতি আপনার ঝোঁককে উদ্দীপিত করছে। ষষ্ঠ ঘরে বুধের সরাসরি গতি আপনার কাজের জন্য একটি বড় বিজয়। প্রযুক্তিগত বাধা দূর করলে আপনার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। আপনি একটি নতুন কোর্স শুরু করতে বা একটি দীর্ঘ ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে প্রলুব্ধ হতে পারেন। নিখুঁত হওয়ার চেষ্টায় নিজেকে মানসিকভাবে ক্লান্ত করা থেকে বিরত থাকুন এবং ছোটখাটো ভুলের জন্য সহকর্মীদের সাথে বিতর্কে জড়ানো এড়িয়ে চলুন। সম্পর্কের শক্তি উত্তেজনা এবং স্থিতিশীলতার মধ্যে ভারসাম্য প্রদান করবে। আপনার স্বাস্থ্যের জন্য, বাইরে হাঁটা এবং স্ক্রিন টাইম কমানো উপকারী।

    তুলা

    অষ্টম ঘরে চন্দ্রের প্রবেশ আপনার মনোযোগ যৌথ আর্থিক বিষয়, কর এবং মানসিক গভীরতার দিকে আকর্ষণ করবে। পঞ্চম ঘরে বুধের সরাসরি গতি আপনার সৃজনশীলতা এবং প্রেম সম্পর্কে নতুন শক্তি যোগাবে। একটি জটিল আর্থিক নিরীক্ষা সমাধানের জন্য আজ আপনার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ থাকবে। আজ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ এবং জল্পনা-কল্পনা থেকে দূরে থাকুন, কারণ এর ফলে লোকসান হতে পারে। অন্যদের উপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে, তাদের মতামত শোনার চেষ্টা করুন। আজ আপনার প্রেম জীবনে আবেগিক গভীরতা আসবে। আর্থিকভাবে, পুরনো ঋণ পরিশোধের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য এটি একটি ভালো দিন। স্বাস্থ্যের জন্য, আপনার ঘাড় এবং কোমরের যত্ন নিন।

    বৃশ্চিক

    চন্দ্র আপনার সপ্তম ঘরে অবস্থান করছে, যা আপনার জীবনসঙ্গী এবং ব্যবসায়িক অংশীদারদের সাথে সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে। চতুর্থ ঘরে বুধের সরাসরি গতি আপনার পরিবারে উল্লেখযোগ্য স্বস্তি নিয়ে আসবে। সম্পত্তির দলিল বা পুরোনো ভুল বোঝাবুঝির এখন সমাধান হবে। আপনি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি বা একটি বড় চুক্তির প্রস্তাব পেতে পারেন। তবে, পারিবারিক বিষয়ে নমনীয় মনোভাব বজায় রাখুন এবং একগুঁয়েমি পরিহার করুন। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এড়িয়ে পারস্পরিক ভালোবাসা ও শান্তিকে অগ্রাধিকার দিন। আজকের দিনটি সম্পর্কের মধ্যে অটল বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করবে। আর্থিকভাবে, গৃহঋণ বা লাভ নিয়ে আলোচনা করার জন্য এটি একটি চমৎকার সময়। আপনার কর্মজীবনের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! রইল ২৩ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

