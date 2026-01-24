Edit Profile
    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ২৪ জানুায়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।

    Published on: Jan 24, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন। রইল রাশিফল। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য। জ্যোতিষমতে চার রাশির ভাগ্যে আজ শনিবার কী রয়েছে দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    সিংহ

    আজ আপনার জন্য নতুন সম্পত্তি অর্জনের জন্য একটি ভালো দিন হবে এবং আপনি যে কোনও কাজই করুন না কেন, আপনি অবশ্যই সাফল্য অর্জন করবেন। আপনার চারপাশের পরিবেশ মনোরম হবে। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আপনার সুনাম অর্জন করবে এবং আপনার জনসমর্থনও বৃদ্ধি পাবে। আপনার দীর্ঘস্থায়ী পা সম্পর্কিত সমস্যা আরও খারাপ হতে পারে, যার ফলে আপনি অস্বস্তি বোধ করতে পারেন।

    কন্যা

    আজ, কারো সাথে কথা বলার আগে আপনাকে খুব চিন্তাশীল হতে হবে, তাই সম্প্রীতির অনুভূতি বজায় রাখুন। আপনার সন্তানের স্বেচ্ছাচারী আচরণ নিয়ে আপনি চিন্তিত হতে পারেন। আপনার বসের মন্তব্য উপেক্ষা করবেন না এবং আপনার কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগী থাকুন। দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত যেকোনো সরকারি কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে কোনও কিছু গোপন রাখবেন না।

    তুলা

    আজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন চাকরি খোঁজার জন্য ভালো হবে। আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং আপনার সন্তানদের সাথেও আপনার সম্পর্ক উন্নত করতে হবে। আপনি ভালো খাবার এবং পানীয় উপভোগ করবেন এবং একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। যদি আপনার কোনও ঋণ থাকে, তাহলে আপনি তা অনেকাংশে পরিশোধ করার চেষ্টা করবেন। কিছু কাজের জন্য আপনি চাপ অনুভব করবেন।

    বৃশ্চিক

    আজকের দিনটি আপনার সম্পদের বৃদ্ধি বয়ে আনবে। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে থেমে থাকা যেকোনো কাজ সম্পন্ন হতে পারে। আপনার কিছু শুরু করার সুযোগ থাকবে, কিন্তু আপনি যদি কারো সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নেন, তাহলে তারা পরে এর সুযোগ নিতে পারে। আপনি অনলাইনে কিছু কেনাকাটা করতে পারেন, যার ফলে প্রতারণা হতে পারে। কাউকে টাকা ধার দেওয়া এড়িয়ে চলুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

