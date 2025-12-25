Edit Profile
    Christmas 2025 Horoscope Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    আজ ২০২৫ বড়দিন কেমন কাটবে সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের?

    Published on: Dec 25, 2025 5:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    ২০২৫ সালের বড়দিনের সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্য়ে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। আজ বড়দিনে, বৃহস্পতিবার সকালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল আজকের রাশিফল। আজ উৎসবের গোটা দিন কেমন কাটতে চলেছে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল।

    ২০২৫ বড়দিন কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
    সিংহ

    দিনটি আপনার জন্য ছোট ছোট লাভের সুযোগগুলিতে মনোনিবেশ করার দিন হবে। অন্যদের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন এবং মৃদু স্বর বজায় রাখুন। আপনার শ্বশুরবাড়ির কেউ আপনার সাথে যোগাযোগ করতে আসতে পারে। আপনার ছোট বাচ্চারা কিছু অনুরোধ করতে পারে, যা আপনি অবশ্যই পূরণ করবেন। আপনার আয় বৃদ্ধিতে আপনি খুশি হবেন। আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনি সবাইকে অবাক করে দেবেন।

    কন্যা

    আপনার জন্য একটি অনুকূল দিন হবে। আপনার কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। আপনার চারপাশের লোকদের সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন, কারণ আপনার কিছু বন্ধু শত্রু হতে পারে। আপনার দায়িত্ব সম্পর্কে অসাবধান হবেন না। আপনি দূরে বসবাসকারী কোনও পরিবারের সদস্যের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন। আজ বাড়িতে কোনও অতিথির আগমন ইতিবাচক পরিবেশ বয়ে আনবে।

    তুলা

    কাজের চাপ সমানভাবে বেশি থাকবে। আপনার আয় বৃদ্ধির কোনও সুযোগ আপনি হাতছাড়া করতে দেবেন না। আপনি অভাবী কাউকে সাহায্য করার জন্যও এগিয়ে আসবেন। পরিবারের কোনও সদস্য বিদেশ থেকে চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম সম্পূর্ণরূপে পুরস্কৃত হবে। আপনি অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবেন, তবে আপনার স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

    বৃশ্চিক

    আবেগপ্রবণতার চেয়ে বিচক্ষণতার সাথে কাজ করা এবং আপনার ব্যয়ের পরিকল্পনা সাবধানতার সাথে করা উচিত, কারণ আপনি কেবল প্রদর্শনের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে পারেন। কোনও সম্পত্তির বিষয় আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার ব্যবসায়িক প্রচেষ্টায় সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি কোনও পুরানো বন্ধুর জন্য কিছু অর্থের ব্যবস্থাও করতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Christmas 2025 Horoscope Leo To Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

