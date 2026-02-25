Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ajker Rshifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Feb 25, 2026 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে গোটা দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন। রইল আজকের রাশিফল।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন।
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন।

    সিংহ

    ব্যবসা এবং পরিকল্পনার জন্য দিনটি অনুকূল, এবং আপনার সিদ্ধান্তগুলি ইতিবাচক ফলাফল আনতে পারে। এটি আপনার আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে। আপনার দৈনন্দিন রুটিনে কিছুটা শৃঙ্খলা আনার প্রয়োজন বোধ করতে পারেন। অতিথির আগমন আপনার ঘরকে আলোকিত করবে এবং আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। কাজে গড়িমসি করা ক্ষতিকারক হতে পারে, তাই সময় ব্যবস্থাপনার দিকে মনোযোগ দিন। ভ্রমণ বা ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা আপনার মনকে সতেজ করতে পারে।

    কন্যা

    বিনিয়োগ এবং আর্থিক সিদ্ধান্তের জন্য সময়টি ইতিবাচক লক্ষণ দেখাচ্ছে। কাজের সাথে সম্পর্কিত ভ্রমণ সম্ভব, যা ভবিষ্যতের জন্য উপকারী হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যকে হালকাভাবে নেওয়ার ভুল করবেন না এবং ছোটখাটো সমস্যাগুলিও তাৎক্ষণিকভাবে রিপোর্ট করুন। ভাইবোনদের সাথে সম্পর্ক মধুর হবে এবং দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে দেখা একটি আবেগঘন মুহূর্ত প্রদান করতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের যত্ন নেওয়ার সময় ব্যয় করা আপনাকে সন্তুষ্টি এনে দেবে। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা কোনও চুক্তি আজ এগিয়ে যেতে পারে, স্বস্তি এনে দেবে।

    তুলা

    আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং আপনি কিছু ভালো সুযোগ পেতে পারেন। একটি ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের প্রস্তাব আপনার কাছে আসতে পারে, যা সাবধানতার সাথে গ্রহণ করলে লাভজনক হবে। উচ্চশিক্ষা শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করবে। নতুন লোকের সাথে দেখা আপনার নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করবে। আপনি দূর সম্পর্কের কোনও আত্মীয়ের কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। ধার করা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং যারা চাকরিতে আছেন তারা পদোন্নতি বা স্বীকৃতি পেতে পারেন।

    বৃশ্চিক

    আজকের দিনটি অগ্রগতি এবং ইতিবাচক ফলাফলে ভরা হতে পারে। আপনার প্রচেষ্টা আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং আপনার আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হবে। আপনি যদি কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি এর জন্য দায়ী বোধ করবেন। আপনি আন্তরিকভাবে অন্যদের জন্য মঙ্গল কামনা করবেন, এমনকি যদি কিছু লোক এটি ভুল বোঝে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং আপনার শক্তি উচ্চ থাকবে। অভাবীদের সাহায্য করা আপনার মনে শান্তি আনবে। কাজ সম্পর্কে নতুন ধারণা আপনার ভবিষ্যত গঠন করতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rshifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes