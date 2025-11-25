Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৫ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

সিংহ,কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন ২৫ নভেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। জ্যোতিষমতে দেখে নিন এই চার রাশির মঙ্গলবার, স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষার দিক দিয়ে কেমন কাটবে। রইল রাশিফল।
সিংহ
আপনি বন্ধুদের সাথে সময় কাটাবেন এবং সুস্বাদু খাবার উপভোগ করবেন। আজ একটি রাজনৈতিক বিষয় সমাধান হবে, যা আপনার জন্য ভালো হবে। আপনার ধৈর্য এবং সংযমের সাথে আপনার কাজগুলি পরিচালনা করা প্রয়োজন। আপনি আপনার বন্ধুদের সমর্থন পেতে থাকবেন। আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি শুভ অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ পাবেন।
দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান হবে। আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, এবং যদি আপনি কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তাহলে সময়মতো তা পূরণ করার চেষ্টা করুন। আপনার অগ্রগতির পথে বাধা দূর হবে। আপনার সন্তান একটি নতুন শিক্ষা কোর্সে ভর্তি হতে পারে। আপনি আপনার বাবা-মায়ের যত্ন নেওয়ার জন্যও সময় নেবেন, যা আপনার মানসিক শান্তি বয়ে আনবে।
তুলা
শিক্ষার্থীরা কোনও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রতিকূল আবহাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। আপনি কিছু নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হবেন। অনেক অপ্রয়োজনীয় দৌড়াদৌড়ি হবে। আপনার শ্বশুরবাড়ির কারও কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন, যা আপনাকে খুশি করবে। পরিবারের কোনও সদস্যের জন্য বিয়ের প্রস্তাব চূড়ান্ত হওয়ার সাথে সাথে পরিবেশ মনোরম হবে।
বৃশ্চিক
যদি আপনার কোনও বিষয়ে চলমান সমস্যা থাকে, তবে তা সমাধান করা হবে। যদি আপনার কোনও কাজ নিয়ে কোনও বিভ্রান্তি থাকে, তবে তা সমাধান করার চেষ্টা করুন। আপনি কোনও বিনোদন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে আনন্দের সাথে সময় কাটাবেন, তবে কোনও বিষয়ে আপনার তর্ক হতে পারে।