Ajker Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল রইল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ রয়েছে রাশিফলে। ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে এই চার রাশির জাতক জাতিকাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থ এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি, তা দেখে নিন। রইল গ্রহ, নক্ষত্রদের বিচারে রাশিফল। আজ, শুক্রবারের রাশিফল দেখে নিন।
সিংহ
অন্যদের সাথে অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলা উচিত। চাকরিজীবীরা কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন। যদি আপনাকে কোনও দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়, তাহলে আপনার জুনিয়ররা আপনাকে পূর্ণ সহায়তা করবে। আপনি তাদের শিক্ষকদের সাথে আপনার সন্তানের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আপনি আপনার শখের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করবেন, যার ফলে আপনার প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে।
কন্যা
আরাম-আয়েশ এবং বিলাসিতা বৃদ্ধি পাবে। আপনি আপনার অভিজ্ঞতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবেন। আপনার শক্তি সঠিক জিনিসগুলিতে কেন্দ্রীভূত করা ভাল হবে। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন। আপনার নিজের ত্রুটিগুলি দূর করতে হবে, তাই আপনার কথাবার্তায় ভদ্রতা বজায় রাখুন। আপনি আপনার সন্তানদের পড়াশোনার জন্য বিদেশে পাঠানোর কথা বিবেচনা করতে পারেন।
( Mysuru Blast Update: বড়দিনের উৎসবের মাঝে বিষাদের সুর! মাইসুরুর অম্বা বিলাস প্যালেসের কাছে বিস্ফোরণ, নিহত ১, আহত একাধিক)
তুলা
দিনটি আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত হবে। আপনি সিনিয়র সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। অন্যদের বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে চলা উচিত। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রকল্পগুলি গতি পাবে। আপনি আপনার বাড়িতে সংস্কারও শুরু করতে পারেন এবং আপনার আয় বৃদ্ধি পাবে। আপনি আপনার মায়ের সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। আপনার কিছু শত্রু আপনার বন্ধু হয়ে উঠতে পারে, যা আপনাকে অবাক করবে।
বৃশ্চিক
আপনার বকেয়া টাকা পেয়ে আপনি অত্যন্ত আনন্দিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে, আপনি সময়মতো আপনার কাজগুলি সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন এবং আপনার সহকর্মীদের সমস্যাগুলি শুনে সমাধান খুঁজে বের করবেন। বাড়িতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কারণে পরিবারের সদস্যরা ব্যস্ত থাকবেন। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে আনন্দ করার জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করবেন। ব্যবসায় যদি আপনার অর্থ হারিয়ে যায়, তাহলে আপনি তা পুনরুদ্ধার করার সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)