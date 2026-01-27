Edit Profile
    Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Jan 27, 2026 5:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ২৭ জানুয়ারি ২০২৬র রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যে আজ কী রয়েছে দেখে নিন। স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা জেনে নিন। আজ মঙ্গলবারের এই চার রাশির রাশিফল রইল।

    সিংহ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি ব্যস্ত দিন হবে। আপনি একটি ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে প্রবেশ করতে পারেন, যা আপনার জন্য উপকারী হবে। তবে, পরিবারের কোনও সদস্যের বিবাহের পথে বাধাগুলিও দূর হবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে আরও কঠোর পরিশ্রম করবেন, যার ফলে সন্ধ্যায় মাথাব্যথা এবং শরীরে ব্যথা হতে পারে। কারও কাছ থেকে টাকা ধার করা এড়িয়ে চলুন, কারণ ভবিষ্যতে তা পরিশোধ করতে আপনার সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

    কন্যা

    আজ আপনার কাজের ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকা প্রয়োজন, তাই যদি আপনাকে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে তা সময়মতো সম্পন্ন করার চেষ্টা করুন। পরিবারের সিনিয়র সদস্যদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আপনি যদি ভ্রমণ করেন, তাহলে গাড়ি ধার করবেন না। যেকোনো রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় আপনাকে কিছুটা বিচক্ষণতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। আপনার জনসমর্থন বৃদ্ধি পাবে, এমনকি আপনাকে একটি নতুন পদের প্রস্তাবও দেওয়া হতে পারে।

    তুলা

    আজকের দিনটি আপনার আয়ের উপর মনোযোগ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত হবে। আপনার আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত। পারিবারিক বিষয়ে বাইরের লোকদের সাথে পরামর্শ করা এড়িয়ে চলা উচিত। পরিবারের সিনিয়র সদস্যদের পরামর্শ উপকারী প্রমাণিত হবে, তবে স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে, যা আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার কাজে মনোযোগ বজায় রাখুন, অন্যথায় আপনার বস আপনার উপর রেগে যেতে পারেন।

    বৃশ্চিক

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হতে চলেছে। আপনার পরিবারের কোনও সদস্যের সাথে দূরে বসবাসের সুযোগ আসবে। আপনি আপনার বাড়ির সংস্কার শুরু করতে পারেন, যার জন্য উল্লেখযোগ্য খরচ হবে। আপনার মায়ের সাথে কোনও বিষয়ে অবহেলা করা উচিত নয়, এবং আপনার ছোট বাচ্চারা কিছু চাইতে পারে। আপনি আপনার আর্থিক লেনদেনগুলি সহজেই পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন, যা আপনার কাজকে আরও সহজ করে তুলবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Ajker Rashifal: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

